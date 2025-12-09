Chuyên gia cảnh báo dữ liệu cá nhân bị rò rỉ, thẻ tín dụng bị rao bán trên chợ đen

Động cơ phổ biến nhất của tin tặc là lợi ích tài chính

Chia sẻ tại hội thảo “Thanh toán xuyên biên giới và vay vốn trực tuyến: Tiện ích số cho kinh doanh và tiêu dùng” chiều 11/9, ông Vũ Ngọc Sơn, Trưởng ban Nghiên cứu, tư vấn, phát triển công nghệ và Hợp tác quốc tế, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia cho biết, thời gian gần đây, các vấn đề về an ninh mạng đối với thanh toán xuyên biên giới đang rất nóng, nguy cơ an ninh mạng và xâm phạm dữ liệu cá nhân trong lĩnh vực thanh toán quốc tế cũng ngày càng gia tăng. Các vụ tấn công không chỉ gây ra thiệt hại tài chính hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ USD, mà còn làm suy giảm lòng tin của người dùng và tác động sâu rộng đến an ninh kinh tế – tài chính toàn cầu.

“Động cơ phổ biến nhất của tin tặc là lợi ích tài chính, khi chúng trực tiếp chiếm đoạt tiền, đánh cắp dữ liệu thẻ tín dụng hoặc khai thác ví điện tử để trục lợi. Ngoài ra, dữ liệu giao dịch và thông tin cá nhân trong các hệ thống này có giá trị rất cao trên thị trường ngầm, có thể dùng để lừa đảo, tống tiền hoặc bán cho các tổ chức tội phạm khác. Một số nhóm tấn công còn mang động cơ chính trị hoặc phá hoại, nhằm gây mất niềm tin vào hệ thống tài chính toàn cầu, làm suy yếu uy tín của quốc gia hoặc tổ chức”, ông Vũ Ngọc Sơn cho hay.

Bên cạnh đó, bản chất phức tạp và sự kết nối đa chiều của các hệ thống thanh toán quốc tế khiến chúng dễ phát sinh lỗ hổng bảo mật, trong khi mức độ an ninh giữa các quốc gia không đồng đều. Tin tặc cũng lợi dụng khối lượng giao dịch khổng lồ để rửa tiền hoặc che giấu dấu vết, khiến việc phát hiện giao dịch bất thường trở nên khó khăn.