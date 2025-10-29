Chuyên gia cảnh báo cúm gia cầm A/H9N2 có thể gây đại dịch ở người

H9N2 đã gây 173 ca nhiễm ở người kể từ năm 1998, chủ yếu tại Trung Quốc. (Nguồn: iStock)

Theo Nature, một nhóm nhà khoa học cảnh báo virus cúm gia cầm A/H9N2 - vốn ít được chú ý vì thường chỉ gây bệnh nhẹ ở chim - đang dần thích nghi tốt hơn với tế bào người và có tiềm năng gây ra đại dịch trong tương lai.

Trong vài năm qua, công tác giám sát chủ yếu tập trung vào virus cúm gia cầm H5N1 - chủng đã lan rộng khắp nhiều châu lục và gây bệnh nặng, tử vong ở người. Từ năm 2020 đến nay, H5N1 đã khiến khoảng 21 người tử vong và đang lan truyền trong đàn bò sữa ở Bắc Mỹ.

Tuy nhiên, theo ông Kelvin To, chuyên gia vi sinh lâm sàng thuộc Đại học Hong Kong, virus H9N2 - chủng cúm gia cầm phổ biến thứ hai có thể lây sang người - lại chưa được quan tâm đúng mức.