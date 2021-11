Chuyên gia: 'Bây giờ mới thí điểm cách ly F1 tại nhà, Hà Nội quá rụt rè'

"Cách ly F1 tại nhà là cần thiết bởi thực hiện Nghị quyết 128 chúng ta chấp nhận có ca COVID-19 trong cộng đồng. Có F0 thì sẽ có F1, nếu cách ly tập trung thì quá tải hệ thống cách ly tập trung, gây lây chéo", PGS.TS Trần Đắc Phu cho biết thêm.

Đánh giá về tình hình dịch hiện nay, PGS.TS Trần Đắc Phu cho hay, khi nới lỏng giãn cách, các hoạt động được mở lại, người dân đi lại nhiều. Tuy nhiên, chúng ta mới quản lý hành khách đi bằng đường hàng không, đường sắt còn đường bộ thì khó kiểm soát.

Đặc biệt, một số người từ địa phương khác khi về Hà Nội không chịu cách ly tại nhà, không chịu theo dõi sức khỏe tại nhà dẫn đến lây lan cho cộng đồng.

"Nếu Hà Nội khoanh vùng, dập dịch tốt thì không lo bị quá tải hệ thống y tế, bên cạnh đó còn phụ thuộc rất nhiều vào ý thức chấp hành của người dân", PGS.TS Trần Đắc Phu khẳng định.

Hà Nội thí điểm thực hiện cách ly F1 tại nhà đối với các trường hợp đủ điều kiện theo quy định của Bộ Y tế và hướng dẫn của Sở Y tế. Đối với trường hợp không đủ điều kiện cách ly tại nhà, phải thực hiện bắt buộc cách ly tập trung hoặc tự nguyện cách ly tại khách sạn (theo nguyện vọng cá nhân, phải có đơn xin tự nguyện cách ly tại khách sạn đã được thành phố phê duyệt làm cơ sở cách ly tập trung (F1) và cam kết chi trả kinh phí). Thời gian thực hiện thí điểm cho đến khi có thông báo của thành phố.

Các quận, huyện trên địa bàn thành phố chỉ thực hiện cách ly tại nhà đối với các nhóm đối tượng nguy cơ cao gồm trẻ em, người già, người mắc bệnh nền và phụ nữ có thai theo quy định của Bộ Y tế.

Cùng với đó, Hà Nội cũng lập 5 cơ sở thu dung, điều trị F0 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ ở 5 quận, huyện, với tổng cộng 1.150 giường. Công tác thu dung, điều trị F0 tại đây theo phương châm "4 tại chỗ" (lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ), điều hành theo hướng dẫn của Sở Y tế. 5 cơ sở này được Hà Nội xem như thí điểm mô hình thu dung, điều trị F0 không triệu chứng hoặc nhẹ, tại quận huyện.

UBND Hà Nội cũng cho phép 12 khách sạn được tiếp nhận cách ly F1 do người cách ly tự nguyện chi trả phí (áp dụng từ 15/11). Các khách sạn gồm: Hòa Bình, Mường Thanh Hà Nội Grand Centre, Sofitel Legend Metropole HaNoi, Silk Path Hà Nội, Hilton Garden Inn, Hilton Hanoi Opera, Bình An 1, Bình An 2, Bình An 3, Grand Vista, Lake Side và Mường Thanh Grand Xa La.