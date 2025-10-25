Chuyện gì xảy ra với Nhật Kim Anh

MV Cát bụi dần tan trôi đang viral mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội. Không phải là cú nổ từ chất lượng âm nhạc, MV của Nhật Kim Anh được chú ý vì những từ khóa nặng nề như "thảm họa âm nhạc", "MV như 20 năm trước". Với một sản phẩm được đầu tư làm MV với kinh phí không nhỏ như Cát bụi dần tan trôi, hiệu ứng mà Nhật Kim Anh đang nhận lại là sự hụt hẫng.

Nhật Kim Anh đã nỗ lực làm mới bản thân và chọn màu sắc âm nhạc đột phá hoàn toàn so với những gì khán giả biết đến ở cô. Chưa thể đặt MV Cát bụi dần tan trôi vào nhóm thảm họa nhạc Việt, vì về nội dung bài nhạc, MV chưa đến mức như thế. Song, những lựa chọn sai lầm của Nhật Kim Anh tạo nên một sản phẩm "lẩu thập cẩm", đi quá xa so với bản ngã của nữ ca sĩ và sẽ chìm nghỉm giữa thị trường nhạc Việt.

Cú chơi lớn thất bại của Nhật Kim Anh.

Nhật Kim Anh đã từng là giọng hát nổi bật của thị trường, có hit. Song, thời hoàng kim của ca sĩ sinh năm 1985 đã trôi qua từ rất lâu. Những năm gần đây, cái tên Nhật Kim Anh được nhắc nhiều không đến từ âm nhạc hay hoạt động thuần chuyên môn nào ở làng giải trí, mà chủ yếu đến từ đời tư.