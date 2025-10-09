Chuyện gì xảy ra nếu bạn chuyển số lùi, về R khi đang lái xe?

Vì sao nhiều tài xế thắc mắc về việc vào số lùi khi đang chạy?

Trong lúc lái xe, một số người do nhầm lẫn hoặc tò mò đã từng thử hoặc ít nhất đặt câu hỏi: Nếu chuyển số lùi về R khi đang lái xe thì chuyện gì sẽ xảy ra? Đây là tình huống tưởng chừng “ngớ ngẩn” nhưng thực tế lại khá phổ biến, đặc biệt với những tài xế mới. Điều quan trọng là hậu quả khác nhau tùy thuộc vào bạn đang sử dụng xe số tự động hay xe số sàn.

Nếu chuyển số về R khi đang lái xe tưởng như là hành động ngớ ngẩn nhưng thực tế lại khá phổ biến. Ảnh: The Globe And Mail

Nếu bạn đang cầm lái một chiếc xe đời mới với hộp số tự động, việc chuyển từ D (Drive) sang R (Reverse) khi xe đang chạy gần như bất khả thi. Lý do là vì hầu hết các xe hiện đại đều trang bị cơ chế bảo vệ hộp số ngăn chặn chuyển số vào R, có thể là khóa cơ học (shift lock) hoặc cảm biến điện tử kết nối với ECU.