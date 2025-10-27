Chuyện gì đang xảy ra với Sơn Tùng M-TP, Soobin?

Làn sóng phẫn nộ vì một tấm poster

Sự kiện âm nhạc diễn ra ngày 2/11 tại TPHCM quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám gồm Sơn Tùng M-TP, Soobin, Rhyder, Dương Domic, Phương Mỹ Chi, Anh Tú, Vũ Cát Tường, Trúc Nhân... Trên poster quảng bá, Sơn Tùng M-TP và Soobin được đặt ở vị trí trung tâm, hình Sơn Tùng nhỉnh hơn so với các ca sĩ còn lại. Tuy nhiên, điều này lại thổi bùng làn sóng tranh cãi dữ dội giữa hai fandom lớn là Sky (người hâm mộ Sơn Tùng M-TP) và Kingdom (tên fan Soobin).

Tấm poster sự kiện âm nhạc khiến fan Sơn Tùng và Soobin tranh cãi.

Một bộ phận Sky phản ứng gay gắt khi thấy Soobin được xếp ngang hàng với thần tượng. Dưới bài đăng poster, hơn 8.000 người thả tương tác “phẫn nộ”. Trên Threads, nhiều người bức xúc cho rằng với vị thế của Sơn Tùng, anh phải được đặt ở trung tâm, hình ảnh lớn nhất mới thể hiện đúng tầm ảnh hưởng.

“Người hâm mộ nào cũng mong nghệ sĩ mình yêu quý được ở vị trí xứng đáng. Với Sơn Tùng, anh ấy xứng đáng được đặt ở trung tâm vì những gì đã đóng góp và đạt được”, một fan Sơn Tùng chia sẻ.

Không ít fanpage của Sky cũng lên tiếng tố BTC thiếu tinh tế khi xóa bình luận thay vì đưa ra lời giải thích.