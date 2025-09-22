Cận kề hạn chót cử đại diện tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2025 (30/9), ban tổ chức Miss Universe Vietnam vẫn chưa có động thái gì khiến fan sắc đẹp Việt hoang mang. Sự im lìm của ban tổ chức Miss Universe Vietnam khiến ông Nawat - giám đốc điều hành Miss Universe - cũng phải bày tỏ sự băn khoăn.

Khi hạn chót đã cận kề, khả năng cuộc thi Miss Universe Vietnam 2025 diễn ra là gần như không thể. Tuy nhiên, ban tổ chức cũng chưa đề cập đến việc lựa chọn phương án handpick ra sao. Nhiều người đặt câu hỏi chuyện gì đang xảy ra với Miss Universe Vietnam cùng ban lãnh đạo mới?

Miss Universe Vietnam 2024 Nguyễn Cao Kỳ Duyên.

Hai lần đổi chủ bất ổn

Mới tổ chức hai mùa nhưng Miss Universe đã trải qua hai lần đổi chủ sở hữu. Trước đây, bản quyền cử thí sinh dự thi Miss Universe thuộc về Công ty cổ phần Hoàn vũ Sài Gòn (Unicorp). Tuy nhiên, năm 2023, bà Anne Jakapong Jakrajutatip - chủ sở hữu Miss Universe khi đó - đã bán bản quyền lại cho đơn vị mới là Công ty cổ phần thương mại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.