Chuyện gì đang xảy ra với Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan?

Ngay từ khi ông Nawat bỏ tiền mua lại bản quyền Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan, người hâm mộ đã bày tỏ lo ngại cho cuộc thi sắc đẹp uy tín, danh giá nhất xứ sở chùa vàng. Lo ngại đó đã trở thành hiện thực khi cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2025 khởi động với nhiều lùm xùm.

Sao chép Hoa hậu Hòa bình

Những gì đang diễn ra ở Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan được cho là sao chép mô hình của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình do ông Nawat làm chủ tịch.

Ngay từ khi khởi tranh, Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2025 đưa ra yêu cầu cho thí sinh đó là livestream bán các mặt hàng của ông Nawat. Đây là hoạt động đã diễn ra nhiều năm qua tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình, nay được ông Nawat áp dụng với Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan.

Trước đó, việc thí sinh Hoa hậu Hòa bình livestream bán hàng từng vấp phải chỉ trích của công chúng thì nay sự phản đối càng mạnh mẽ hơn khi nó được áp dụng cho một cuộc thi uy tín, danh giá như Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan.