Chuyện gì đang xảy ra với Bùi Công Nam

Người hâm mộ phẫn nộ

Ca sĩ, nhạc sĩ Bùi Công Nam và ê-kíp quản lý liên tục gặp trục trặc khiến khán giả lo lắng. Tối 10/9, Bùi Công Nam thông báo không tham gia một sự kiện âm nhạc được tổ chức vào 4/10 vì một số lý do khách quan và không thống nhất được phương án với phía ban tổ chức. Đối với các trường hợp đã mua vé cần hoàn trả, bài đăng nhấn mạnh khán giả cần liên hệ trực tiếp đơn vị tổ chức để giải quyết.

Bài thông báo hủy show ngay lập tức được khóa phần bình luận khiến khán giả không thể tương tác, chia sẻ tình hình. Một số khán giả cho rằng đội ngũ quản lý nhận show "vô tội vạ", không quan tâm đến sức khỏe nghệ sĩ dẫn đến tình trạng hủy sự kiện đột ngột. Việc này gây ảnh hưởng nhiều đến danh tiếng, uy tín của Bùi Công Nam.

Bùi Công Nam nổi tiếng hơn sau Anh trai vượt ngàn chông gai nhưng liên tục gặp rắc rối trong lịch trình tham dự sự kiện.

"Một thông báo đơn giản nhưng công ty mất tới hơn nửa ngày, chậm trễ so với thông báo chính thức từ ban tổ chức chương trình và một số nghệ sĩ khác có liên quan. Công ty nói nghệ sĩ đã thông qua mọi lịch trình nhưng khi chương trình mở bán vé, nghệ sĩ lại trả lời trong nhóm hâm mộ rằng chưa xác nhận có chắc chắn tham gia được hay không", một khán giả bức xúc vì thông tin bất nhất.

Chỉ với một đoạn thông báo, người hâm mộ nhận ra Bùi Công Nam bị đưa ra làm “lá chắn khi ê-kíp dùng cụm từ "thay mặt Bùi Công Nam". Cách viết hoa bất thường, chèn tiếng Anh vào giữa thông tin tiếng Việt của ê-kíp quản lý cũng khiến người đọc thấy rối mắt.

Trước đó, ê-kíp quản lý Bùi Công Nam gây bất bình vì xếp lịch làm việc dày đặc khiến nam nhạc sĩ không có thời gian nghỉ ngơi. Nam ca sĩ chạy show âm nhạc và chương trình quảng cáo dày đặc trong tháng 9. Anh tham gia trên 10 sự kiện trong tháng, trong đó có hai đêm concert Anh trai vượt ngàn chông gai. Trên mạng xã hội Threads, hàng trăm bài đăng đòi quản lý của Bùi Công Nam nghỉ việc.