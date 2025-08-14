Chuyển đổi xe máy xăng sang xe điện ở TP.HCM: Doanh nghiệp muốn kéo dài 5 năm

Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM vừa trình UBND Thành phố báo cáo tổng hợp ý kiến từ chuyên gia, doanh nghiệp góp ý về chuyển đổi giao thông xanh, trong đó có đề án đang gây chú ý là chuyển đổi 400.000 xe máy xăng sang xe điện với nhóm tài xế xe công nghệ trên địa bàn.

Các ý kiến đều thống nhất ủng hộ mục tiêu và sự cấp thiết của các nhiệm vụ chuyển đổi xanh, kiểm soát khí thải trong lĩnh vực giao thông tại TP.HCM. Nhiều chuyên gia đặc biệt đồng tình với đề án “Chuyển đổi xe máy xăng sang xe điện cho toàn bộ tài xế công nghệ và giao hàng”. Nếu triển khai thành công, đề án sẽ tạo hình ảnh tích cực, lan tỏa mạnh mẽ thông điệp đô thị xanh, góp phần giảm ô nhiễm không khí và hiện thực hóa cam kết của Việt Nam đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Nhóm doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh xe điện và doanh nghiệp vận hành app muốn lộ trình chuyển đổi từ xe máy xăng sang xe điện kéo dài khoảng 5 năm.

Tuy nhiên, các ý kiến cho rằng cần xây dựng lộ trình chuyển đổi với thứ tự ưu tiên rõ ràng, bảo đảm mang lại kết quả cụ thể và phù hợp điều kiện thực tiễn của TP.HCM. Đặc biệt, phải có chính sách hỗ trợ nhóm yếu thế; đồng thời phát triển hạ tầng đáp ứng nhu cầu chuyển đổi như bảo đảm nguồn điện, đầu tư trạm sạc, xây dựng nhà máy xử lý pin thải.

Đối với đề án chuyển đổi xe máy xăng sang xe máy điện cho tài xế công nghệ, các chuyên gia và doanh nghiệp nhận định rào cản lớn nhất hiện nay là chi phí mua xe đối với tài xế.

Nhiều ý kiến cho rằng chi phí để mua xe điện đang tương đối cao, trong khi khả năng tiếp cận vốn vay của tài xế công nghệ rất hạn chế. Họ không thể vay vốn ngân hàng do vướng mắc về thủ tục, như không có hộ khẩu thường trú, khó khăn trong việc chứng minh thu nhập, hoặc có lịch sử tín dụng chưa tốt.