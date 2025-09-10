Chuyển đổi số thúc đẩy nông sản Việt vươn mình trong kỷ nguyên số

Kết quả khảo sát và thử nghiệm của các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương trong thời gian qua cho thấy, nhu cầu của thị trường quốc tế đối với sản phẩm OCOP là rất lớn và nhiều tiềm năng, nhất là từ cộng đồng người Việt Nam ở các nước châu Âu, Mỹ...
Ngày 08/10 vừa qua, Sở Công Thương Tây Ninh phối hợp Công ty Cổ phần House of Deera tổ chức lớp tập huấn kỹ năng bán hàng trên nền tảng thương mại điện tử TikTok Shop.
Chương trình được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, thu hút sự tham gia của các hiệp hội, doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
Buổi tập huấn xoay quanh các nội dung: Hướng dẫn xây dựng kênh TikTok bán hàng gắn với các quy định, điều khoản của nền tảng; thực hành các tính năng của TikTok Shop như mở gian hàng, đăng sản phẩm, gắn video, triển khai chiến dịch tiếp thị liên kết và xử lý đơn hàng; đồng thời trang bị kỹ năng chăm sóc khách hàng qua những kinh nghiệm thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.
Phó Giám đốc Sở Công Thương Tây Ninh Huỳnh Đăng Khoa cho biết, lớp tập huấn nhằm trang bị cho doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất, kinh doanh địa phương kiến thức, kỹ năng cần thiết để khai thác hiệu quả kênh bán hàng trực tuyến hiện đại, góp phần quảng bá, nâng cao giá trị sản phẩm OCOP, đặc sản và nông sản của tỉnh Tây Ninh, mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường trong và ngoài nước.
Được biết chương trình chuyển đổi số nông sản OCOP trên TikTok là việc ứng dụng nền tảng TikTok để quảng bá, xúc tiến thương mại và bán hàng cho các sản phẩm nông nghiệp thuộc Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP).
TikTok cung cấp các công cụ như "Chợ phiên OCOP", tính năng livestream, và video ngắn để giúp các sản phẩm OCOP tiếp cận người tiêu dùng rộng rãi, kể câu chuyện về sản phẩm, và tăng cường hiệu quả kinh tế cho địa phương.
Mục tiêu của chương trình nằm giúp: Mở rộng kênh bán hàng: Giúp nông sản OCOP tiếp cận lượng lớn người tiêu dùng trên nền tảng TikTok, một mạng xã hội phổ biến tại Việt Nam;
Tăng cường quảng bá và xúc tiến thương mại: Sử dụng video ngắn và livestream để giới thiệu sản phẩm, kể câu chuyện văn hóa, nguồn gốc, và giúp sản phẩm đến gần hơn với khách hàng;
Nâng cao giá trị sản phẩm: Xây dựng thương hiệu và tạo đầu ra bền vững cho các sản phẩm nông đặc sản địa phương;
Hỗ trợ cộng đồng nông thôn: Tháo gỡ khó khăn trong phát triển kinh tế cho các hợp tác xã, doanh nghiệp và thanh niên ở khu vực nông thôn.
Chương trình sẽ triển khai các hoạt động như: Tạo "Chợ phiên OCOP": TikTok Shop phối hợp với các cơ quan chức năng và địa phương để xây dựng các chương trình "Chợ phiên OCOP" trên nền tảng;
Sử dụng video ngắn và livestream: Các nhà sản xuất và người bán có thể tạo các video ngắn hoặc livestream để giới thiệu trực tiếp quy trình sản xuất, câu chuyện sản phẩm và tương tác với người tiêu dùng;
Phối hợp với thanh niên và địa phương: Các tổ chức như T.Ư Đoàn đã tổ chức diễn đàn, hỗ trợ thanh niên địa phương khai thác tiềm năng kinh tế số để quảng bá và bán sản phẩm OCOP trên TikTok.
Thông qua chương trình sẽ giúp nông dân, doanh nghiệp: Tăng cường khả năng tiếp cận thị trường: Sản phẩm OCOP có thể được bán cho người tiêu dùng trên toàn quốc thông qua các kênh thương mại điện tử tích hợp trên TikTok;
Tạo sự kết nối văn hóa: Thông qua câu chuyện sản phẩm, người tiêu dùng hiểu rõ hơn về văn hóa địa phương, từ đó nâng cao giá trị của sản phẩm OCOP;
Thúc đẩy kinh tế địa phương: Tạo thêm việc làm, thu nhập cho người nông dân và góp phần phát triển kinh tế khu vực nông thôn.
Trước đó từ ngày 28/8 tới ngày 5/9/2025, Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với TikTok Shop triển khai Tuần lễ "Tự hào nông sản Việt".
Điểm nhấn của Tuần lễ là chuỗi 8 phiên livestream theo chuyên đề trực tiếp tại không gian triển lãm. Mỗi phiên livestream sẽ tập trung vào một nhóm sản phẩm đặc trưng của ngành nông nghiệp Việt Nam gồm gạo, trà và cà phê, trái cây, các sản phẩm OCOP, sản phẩm thủ công mỹ nghệ và các sản phẩm kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.
Các phiên livestream sẽ kết hợp giữa việc bán hàng và trình diễn kỹ thuật thủ công, được thực hiện bởi những nghệ nhân và nông dân làm ra sản phẩm. Đây là một trải nghiệm mua sắm vừa mang tính giải trí, vừa đậm giá trị văn hóa và giáo dục dành cho người tiêu dùng.
Đại diện TikTok Việt Nam, ông Nguyễn Lâm Thanh chia sẻ: "Thương mại điện tử không chỉ mang lại một kênh phân phối hiệu quả cho nông sản Việt mà thật sự đã góp phần hình thành tư duy số, tạo nên những thay đổi quan trọng trong cách mà các doanh nghiệp và bà con tự nhìn nhận về chính mình khi tham gia vào thị trường. Không chỉ giúp tiêu thụ sản phẩm, TikTok Shop còn là kênh xây dựng thương hiệu vùng miền hiệu quả, giúp nông sản Việt phát triển theo hướng nông nghiệp bền vững, giá trị cao. TikTok Shop cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng Bộ Nông Nghiệp và Môi trường và các địa phương trên hành trình đưa hàng Việt vươn mình trong kỷ nguyên số".
Ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết: "Tuần lễ "Tự hào nông sản Việt" không đơn thuần là một chương trình xúc tiến thương mại nông nghiệp nhân dịp Quốc khánh. Sự kiện này đại diện cho tinh thần đổi mới, cho thành tựu trong chuyển đổi số ngành nông nghiệp - không chỉ dừng lại ở khâu sản xuất mà còn ở khâu phân phối".
Livestream TikTok nông sản là hoạt động sử dụng nền tảng TikTok Shop để quảng bá, giới thiệu và bán các sản phẩm nông nghiệp trực tiếp đến người tiêu dùng thông qua các phiên phát sóng trực tiếp. Nền tảng này giúp mở rộng kênh tiêu thụ, xây dựng thương hiệu vùng miền bền vững và thúc đẩy thương mại điện tử trong ngành nông nghiệp Việt Nam.