Chuyển đổi số thúc đẩy nông sản Việt vươn mình trong kỷ nguyên số

Kết quả khảo sát và thử nghiệm của các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương trong thời gian qua cho thấy, nhu cầu của thị trường quốc tế đối với sản phẩm OCOP là rất lớn và nhiều tiềm năng, nhất là từ cộng đồng người Việt Nam ở các nước châu Âu, Mỹ...

Ngày 08/10 vừa qua, Sở Công Thương Tây Ninh phối hợp Công ty Cổ phần House of Deera tổ chức lớp tập huấn kỹ năng bán hàng trên nền tảng thương mại điện tử TikTok Shop.

Chương trình được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, thu hút sự tham gia của các hiệp hội, doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Buổi tập huấn xoay quanh các nội dung: Hướng dẫn xây dựng kênh TikTok bán hàng gắn với các quy định, điều khoản của nền tảng; thực hành các tính năng của TikTok Shop như mở gian hàng, đăng sản phẩm, gắn video, triển khai chiến dịch tiếp thị liên kết và xử lý đơn hàng; đồng thời trang bị kỹ năng chăm sóc khách hàng qua những kinh nghiệm thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Phó Giám đốc Sở Công Thương Tây Ninh Huỳnh Đăng Khoa cho biết, lớp tập huấn nhằm trang bị cho doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất, kinh doanh địa phương kiến thức, kỹ năng cần thiết để khai thác hiệu quả kênh bán hàng trực tuyến hiện đại, góp phần quảng bá, nâng cao giá trị sản phẩm OCOP, đặc sản và nông sản của tỉnh Tây Ninh, mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường trong và ngoài nước.