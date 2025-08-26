Chuyển đổi số: Cơ hội đột phá cho doanh nghiệp Việt trong kỷ nguyên AI

Tại các nước phát triển, AI đã trở thành công cụ không thể thiếu trong việc tối ưu hóa quy trình sản xuất, nâng cao hiệu suất lao động và cải thiện trải nghiệm khách hàng. Đối với Việt Nam, đây vừa là cơ hội lớn vừa là thách thức không nhỏ trong việc duy trì vị thế cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
Theo số liệu từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nền kinh tế số Việt Nam đã đạt 8.2% GDP trong năm 2023 và dự kiến sẽ tăng lên 30% vào năm 2030. Con số này phản ánh quyết tâm mạnh mẽ của Chính phủ trong việc thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia. Tuy nhiên, thực tế cho thấy tốc độ chuyển đổi giữa các nhóm doanh nghiệp có sự chênh lệch đáng kể.
Trong khi các tập đoàn lớn và doanh nghiệp FDI đã đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ, hầu hết các doanh nghiệp vừa và nhỏ - chiếm tới 97% tổng số doanh nghiệp cả nước - vẫn đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận và ứng dụng các giải pháp công nghệ hiện đại. Nguyên nhân chính không chỉ đến từ hạn chế về nguồn vốn mà còn do thiếu hiểu biết về lợi ích thực tế mà công nghệ có thể mang lại.
Công ty TNHH Ánh Sao, một doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ tại Đồng Nai với 25 nhân viên, từng gặp khó khăn trong việc quản lý lịch làm việc và đánh giá hiệu suất. Sau khi áp dụng hệ thống HRM tích hợp AI, họ giảm 60% thời gian xử lý hành chính và tăng năng suất lao động 25%, giúp tiết kiệm hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
Một trong những lĩnh vực được coi là then chốt trong chuyển đổi số doanh nghiệp chính là quản lý nguồn nhân lực. Trong bối cảnh khan hiếm lao động chất lượng cao và cạnh tranh gay gắt về nhân tài, việc có hệ thống quản lý và phát triển nhân sự hiệu quả đã trở thành yếu tố sống còn quyết định sự thành bại của doanh nghiệp. Các nghiên cứu quốc tế cho thấy những doanh nghiệp đầu tư đúng mức vào hệ thống quản lý nhân tài thường có tỷ lệ giữ chân nhân viên giỏi cao hơn 50% và năng suất lao động tăng trung bình 30% so với những doanh nghiệp sử dụng phương thức quản lý truyền thống.
Tuy nhiên, thách thức lớn nhất mà các doanh nghiệp nhỏ phải đối mặt chính là chi phí đầu tư ban đầu. Các hệ thống quản lý nhân sự tích hợp AI trên thị trường hiện tại thường có mức giá từ 100 đến 500 triệu đồng mỗi năm, một con số khó có thể tiếp cận đối với doanh nghiệp có quy mô vài chục nhân viên. Điều này đã tạo ra một nghịch lý khi những doanh nghiệp cần công nghệ nhất lại là những đơn vị ít có khả năng tiếp cận nhất.
Nhận thức được vấn đề này, một số doanh nghiệp công nghệ Việt Nam đã bắt đầu phát triển những giải pháp phù hợp hơn với thực tế thị trường trong nước. Họ không chỉ tập trung vào việc bản địa hóa sản phẩm mà còn cải tiến mô hình kinh doanh để phù hợp với khả năng tài chính của các doanh nghiệp nhỏ. Một trong những cách tiếp cận được quan tâm là chuyển từ mô hình thuê bao hàng năm sang mô hình đầu tư một lần với chi phí thấp.
Tanca, với hơn 57,000 doanh nghiệp đang sử dụng, đã quyết định triển khai chương trình hỗ trợ đặc biệt dành cho 1000 doanh nghiệp với mức đầu tư chỉ 2.8 triệu đồng sử dụng trọn đời. Chương trình này không chỉ cung cấp hệ thống quản lý nhân sự tích hợp AI mà còn bao gồm hàng nghìn khóa học đào tạo chuyên nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp trong cả việc quản lý hiện tại và phát triển trong tương lai.
Ví dụ, AI của Tanca tự động phân tích dữ liệu nhân sự để gợi ý lộ trình đào tạo cá nhân hóa, giúp nhân viên phát triển kỹ năng và doanh nghiệp tối ưu hóa đội ngũ. Anh Tuấn, chủ một công ty logistics tại Hà Nội, chia sẻ: "Tanca giúp tôi giảm 70% thời gian chấm công và tăng sự hài lòng của nhân viên. Với chi phí chỉ 2.8 triệu đồng, đây là khoản đầu tư đáng giá nhất của chúng tôi".
Những sáng kiến như thế này đang mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp nhỏ Việt Nam. Khi rào cản về chi phí được gỡ bỏ, việc ứng dụng công nghệ AI vào quản lý không còn là đặc quyền của các tập đoàn lớn. Theo các chuyên gia, việc phổ biến công nghệ HRM sẽ giúp SMEs Việt Nam tăng khả năng cạnh tranh, đặc biệt trong các ngành xuất khẩu như dệt may, gỗ và logistics.
Điều này có thể tạo ra hiệu ứng lan truyền tích cực, khi ngày càng nhiều doanh nghiệp nhỏ áp dụng công nghệ, năng suất và chất lượng của toàn bộ nền kinh tế sẽ được nâng cao, giúp Việt Nam có vị thế mạnh hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ cơ hội – truy cập [https://tanca.io/blog/tanca-ho...] ngay hôm nay để bắt đầu hành trình chuyển đổi số với chi phí tối ưu!.