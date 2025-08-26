Chuyển đổi số: Cơ hội đột phá cho doanh nghiệp Việt trong kỷ nguyên AI

Theo số liệu từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nền kinh tế số Việt Nam đã đạt 8.2% GDP trong năm 2023 và dự kiến sẽ tăng lên 30% vào năm 2030. Con số này phản ánh quyết tâm mạnh mẽ của Chính phủ trong việc thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia. Tuy nhiên, thực tế cho thấy tốc độ chuyển đổi giữa các nhóm doanh nghiệp có sự chênh lệch đáng kể.

Tại các nước phát triển, AI đã trở thành công cụ không thể thiếu trong việc tối ưu hóa quy trình sản xuất, nâng cao hiệu suất lao động và cải thiện trải nghiệm khách hàng. Đối với Việt Nam, đây vừa là cơ hội lớn vừa là thách thức không nhỏ trong việc duy trì vị thế cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Trong khi các tập đoàn lớn và doanh nghiệp FDI đã đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ, hầu hết các doanh nghiệp vừa và nhỏ - chiếm tới 97% tổng số doanh nghiệp cả nước - vẫn đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận và ứng dụng các giải pháp công nghệ hiện đại. Nguyên nhân chính không chỉ đến từ hạn chế về nguồn vốn mà còn do thiếu hiểu biết về lợi ích thực tế mà công nghệ có thể mang lại.

Công ty TNHH Ánh Sao, một doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ tại Đồng Nai với 25 nhân viên, từng gặp khó khăn trong việc quản lý lịch làm việc và đánh giá hiệu suất. Sau khi áp dụng hệ thống HRM tích hợp AI, họ giảm 60% thời gian xử lý hành chính và tăng năng suất lao động 25%, giúp tiết kiệm hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Một trong những lĩnh vực được coi là then chốt trong chuyển đổi số doanh nghiệp chính là quản lý nguồn nhân lực. Trong bối cảnh khan hiếm lao động chất lượng cao và cạnh tranh gay gắt về nhân tài, việc có hệ thống quản lý và phát triển nhân sự hiệu quả đã trở thành yếu tố sống còn quyết định sự thành bại của doanh nghiệp. Các nghiên cứu quốc tế cho thấy những doanh nghiệp đầu tư đúng mức vào hệ thống quản lý nhân tài thường có tỷ lệ giữ chân nhân viên giỏi cao hơn 50% và năng suất lao động tăng trung bình 30% so với những doanh nghiệp sử dụng phương thức quản lý truyền thống.