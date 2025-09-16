Chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở phải nộp nhiều tiền: Đề xuất hoàn lại cho người nộp sớm

Kiến nghị tính lại tiền sử dụng đất với những người nộp tiền sớm

Bộ Tài chính đã xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc tháo gỡ, xử lý vướng mắc liên quan đến tính tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân khi chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở.

Dự thảo nghị quyết được kỳ vọng sẽ góp phần làm giảm gánh nặng tài chính cho người dân. Tuy nhiên, về điều khoản chuyển tiếp lại khiến nhiều ý kiến cho rằng, những hộ đã nộp tiền nguy cơ sẽ chịu thiệt thòi.

Theo đó, khoản 2 điều 3 dự thảo nghị quyết này quy định "trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã nộp tiền sử dụng đất theo thông báo của cơ quan thuế thì không tính lại tiền sử dụng đất theo quy định tại nghị quyết".