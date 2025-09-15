Chuyện đau lòng ngày giỗ bố: Tiền phúng điếu biến mất, anh em cãi nhau om sòm

Mẹ tôi mất đã lâu, một mình bố lo lắng, chăm sóc chúng tôi khôn lớn, trưởng thành. May mắn, chúng tôi đều có công việc ổn định. Anh cả sống cùng bố. Dù ở quê nhưng công việc của anh khá ổn, kinh tế vững. Ngày anh xây nhà lớn, anh em chúng tôi mỗi người góp một chút tiền, gọi là biếu bố và động viên anh.

Khi bố mất, anh cả là người đứng ra lo liệu tang lễ chính, đồng thời giữ toàn bộ số tiền phúng viếng để “làm giỗ cho bố sau này”.

Vì các anh em khá đông bạn bè nên tổng số tiền phúng lên tới hơn 300 triệu đồng. Ai cũng tin tưởng giao cho anh, không ai hỏi han khoản tiền phúng đó. Đến ngày cúng tuần, cúng 49 ngày, 100 ngày anh cả đều bỏ tiền ra lo mọi thứ. Tất cả chúng tôi đều mặc định, 300 triệu đó còn sử dụng được rất nhiều dịp về sau.