Chuyển công an giám định tờ vé số trúng 2 tỉ đồng bị rách ở Quảng Ngãi

Trong trường hợp phía công an kết luận tờ vé là thật, công ty sẽ hoàn chỉnh hồ sơ gửi Hội đồng Giám sát xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai xem xét, cho ý kiến. Nếu hội đồng có ý kiến thống nhất thì công ty sẽ trả thưởng cho khách hàng.

Luật sư Nguyễn Văn Kỷ, Đoàn Luật sư TP Huế (VPLS nơi ông PDL yêu cầu trợ giúp pháp lý), cho biết sau buổi làm việc, phía công ty xổ số đề nghị thực hiện lại quy trình chuyển công an tiến hành giám định tờ vé số.

Để làm rõ thêm thông tin và quan điểm của công ty XSKT Gia Lai, PV nhiều lần liên hệ qua điện thoại với Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết Gia Lai nhưng không thành.

Như đã thông tin, ngày 25-9, ông L có mua một tờ vé số, rồi gấp lại bỏ vào túi quần cùng bao thuốc lá, gặp lúc trời mưa. Hôm sau, ông L dò kết quả, phát hiện tờ vé số của mình trúng độc đắc và mang đến đại lý của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai tại Quảng Ngãi để làm thủ tục nhận thưởng.

Đại diện Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai cho rằng tờ vé đã bị thủng một phần chính giữa, phần rách rời đó đã bị mất nên xác định tờ vé số của ông L không đủ điều kiện nhận thưởng theo quy định...