Chuyên cơ từng chở Bác Hồ xuất hiện trên phố Hà Nội, người dân háo hức đi xem

Tối 14/8, phố Nguyễn Sơn (Hà Nội) trở nên đông đúc khi người dân tập trung dọc hai bên đường, chờ đón khoảnh khắc chiếc máy bay IL-14 số hiệu VN-C482 được vận chuyển về khu triển lãm. Đây là chiếc chuyên cơ chở Bác Hồ trong giai đoạn từ năm 1962-1969.
Chiếc IL-14 này được Liên Xô trao tặng Việt Nam vào năm 1957, là một trong 5 máy bay viện trợ đầu tiên, gồm 1 IL-14, 1 Mi-4, 1 AN-2 và 2 Li-2.
Đây cũng là máy bay đầu tiên của Trung đoàn Không quân vận tải 919, phục vụ đưa Bác Hồ cùng các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và Quân đội đi công tác trong và ngoài nước trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.
Để đưa chiếc máy bay khối lượng hàng chục tấn di chuyển trên phố, lực lượng chức năng phải dùng xe moóc siêu trường siêu trọng, di chuyển chậm rãi dưới sự dẫn đường và bảo vệ nghiêm ngặt.
Nhiều người kiên nhẫn chờ hàng giờ để được tận mắt chứng kiến lực lượng chức năng vận chuyển máy bay chuyên cơ từng chở Bác Hồ.
“Tôi từng nghe nhiều về chiếc chuyên cơ này, nhưng đây là lần đầu tiên thấy tận mắt. Biết tin được vận chuyển qua đây, tôi rủ cả gia đình ra xem”, chị Quỳnh Nga, ở phường Long Biên chia sẻ.
“Lúc chiếc máy bay đi ngang, ai cũng giơ máy lên chụp, quay video. Tôi muốn lưu lại hình ảnh này để sau này kể cho con cháu biết rằng Hà Nội từng có một đêm đặc biệt như vậy”, anh Nguyễn Sơn, ở Hải Phòng nói.
Với thiết kế vận tải hạng nhẹ, IL-14 có sức chở 26-36 người, tốc độ tối đa 415 km/h, trần bay 6.500 m và tầm bay xa nhất 1.700 km.
Khoang chuyên cơ VN-C482 được bài trí đặc biệt: Phía trước bố trí giường nghỉ rộng 1,2 m, bàn làm việc, ghế ngồi; phía sau là 4 ghế phụ, bồn rửa mặt và khu vệ sinh, sàn trải thảm, đảm bảo sự tiện nghi và trang trọng cho những chuyến công tác đặc biệt.