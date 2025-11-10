Chuyện cổ tích tại Thượng Hải Masters: 2 anh em họ chạm trán nhau ở chung kết

Thiên Bình| 11/10/2025 22:31

Hai anh em họ người Pháp Arthur Rinderknech và Valentin Vacherot biến Thượng Hải Masters 2025 thành câu chuyện cổ tích, khi cùng nhau tạo nên trận chung kết lịch sử mang màu sắc Hollywood.

Arthur Rinderknech và Valentin Vacherot ôm nhau sau khi cùng giành vé vào chung kết - Ảnh: ATP

Trước đó, Vacherot khiến cả thế giới sững sờ khi đánh bại “tượng đài sống” Novak Djokovic (6-3, 6-4), còn Rinderknech vượt qua Daniil Medvedev - nhà vô địch Thượng Hải 2019 với tỷ số 4-6, 6-2, 6-4.

Khoảnh khắc Medvedev mắc lỗi giao bóng kép kết thúc trận đấu đã trở thành biểu tượng: Rinderknech ngã xuống sân ăn mừng, còn Vacherot ôm đầu không tin nổi vào điều kỳ diệu vừa xảy ra.

Rinderknech chia sẻ đầy xúc động: “Chúng tôi thậm chí chưa bao giờ dám mơ điều này. Từ tứ kết, chúng tôi bắt đầu tin rằng biết đâu… phép màu có thật.”

Valentin Vacherot.jpg
Trận chung kết Thượng Hải Masters 2025 là câu chuyện của hai anh em họ - Ảnh: RSM

Tay vợt 30 tuổi đã cứu 9 break point trong hai set cuối, thể hiện bản lĩnh đáng kinh ngạc. Anh cũng trở thành người Pháp thứ 9 lọt vào chung kết một giải ATP Masters 1000.

Giờ đây, cả hai người họ - từng cùng nhau thi đấu cho Đại học Texas A&M - sẽ tranh tài cho danh hiệu lớn nhất sự nghiệp. Dù ai chiến thắng, Thượng Hải Masters 2025 đã ghi danh họ vào lịch sử như một “chuyện cổ tích giữa đời thật” của quần vợt Pháp.

vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/chuyen-co-tich-tai-thuong-hai-masters-2-anh-em-ho-cham-tran-nhau-o-chung-ket-2451558.html
