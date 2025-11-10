Chuyện cổ tích tại Thượng Hải Masters: 2 anh em họ chạm trán nhau ở chung kết

Rinderknech chia sẻ đầy xúc động: “Chúng tôi thậm chí chưa bao giờ dám mơ điều này. Từ tứ kết, chúng tôi bắt đầu tin rằng biết đâu… phép màu có thật.”

Tay vợt 30 tuổi đã cứu 9 break point trong hai set cuối, thể hiện bản lĩnh đáng kinh ngạc. Anh cũng trở thành người Pháp thứ 9 lọt vào chung kết một giải ATP Masters 1000.

Giờ đây, cả hai người họ - từng cùng nhau thi đấu cho Đại học Texas A&M - sẽ tranh tài cho danh hiệu lớn nhất sự nghiệp. Dù ai chiến thắng, Thượng Hải Masters 2025 đã ghi danh họ vào lịch sử như một “chuyện cổ tích giữa đời thật” của quần vợt Pháp.