Chuyện có thật về gia đình nhà ngoại cảm Warren: Kiếm tiền nhờ bán tranh, con gái từ chối năng lực dị thường

Tin giả búp bê Annabelle "chạy trốn" khỏi tủ kính phong ấn từng khiến mạng xã hội toàn cầu "dậy sóng" trong thời gian ngắn. Judy ngay sau đó đã xác nhận món đồ ma ám nổi tiếng nhất bảo tàng vẫn được coi sóc và nằm yên trong tủ kính. Sau khi các phần phim thuộc vũ trụ Conjuring phát hành, bảo tàng Warren càng trở nên nổi tiếng và du khách thường xuyên ghé thăm, thậm chí xông vào mà không báo trước. Nhiều chiếc ô tô còn đỗ lì ngoài cửa nhiều ngày. Những chuyến hướng dẫn tham quan nhóm tại bảo tàng phải ngừng hoạt động do hàng xóm than phiền. Vợ chồng Judy và Tony Spera buộc phải lắp đặt hệ thống bảo mật xung quanh bảo tàng để bảo vệ các món đồ trưng bày khỏi kẻ trộm. Tương lai của bảo tàng và các món đồ ma ám sẽ còn gắn liền với dòng họ nhà Warren dù Judy bày tỏ bà hoàn toàn không muốn thừa kế "gia tài" kỳ quặc này. Bảo tàng hiện đang do ông Tony phụ trách quản lý chính. Bà Judy mong muốn để lại bảo tàng cho cháu trai ruột nếu anh sẵn lòng tiếp quản.

Cống hiến cuộc đời cho sự nghiệp "săn ma"

Ngay cả khi không còn đủ sức khỏe để điều tra các hiện tượng kỳ bí, Ed và Lorraine vẫn tiếp tục hỗ trợ những người cần sự giúp đỡ. Năm 2001, Ed Warren đột quỵ và rơi vào hôn mê suốt gần 1 năm. Ông mất khả năng nói và được chăm sóc đặc biệt trong 5 năm trước khi qua đời. Trong thời gian này, Lorraine Warren vẫn nhận những cuộc gọi về việc bắt gặp hiện tượng tâm linh, thậm chí vào nửa đêm. Lorraine luôn kiên nhẫn trò chuyện cùng họ cho đến khi họ yên tâm và trở lại giường ngủ. Dù bị làm phiền, Lorraine chưa bao giờ chịu đổi số điện thoại của gia đình. Trước khi trở nên nổi tiếng, vợ chồng Warren thường không để con gái tiết lộ về nghề nghiệp thực sự của họ với bạn cùng lớp. Ed Warren từng bảo con gái kể với bạn bè và nhà trường rằng ông là nhà thiết kế tiểu cảnh sân vườn. Lorraine Warren qua đời vào năm 2019, bà cũng đã kịp chứng kiến một phần câu chuyện đời mình được chuyển thể thành hai phần phim đầu tiên của thương hiệu The Conjuring.