Chuyện chưa kể về hành trình truy bắt kẻ sát nhân Nguyễn Đức Nghĩa (P cuối): Gã người tình hai mặt

Theo cô gái này, vào dịp lễ 30/4, cô trở về quê ở Quảng Ninh để nghỉ ngơi. Căn hộ này được cho bạn trai là Nguyễn Đức Nghĩa đến ở. Khi quay lên, cô phát hiện có nhiều vết sơn mới nên có hỏi thì được Nghĩa trả lời là do anh ta chảy máu cam, làm bẩn tường nên đã sơn lại.

Chưa kể, khi cô gái này thắc mắc về số dao bị mất trong nhà bếp, Nghĩa bảo do dao cùn nên anh ta vứt đi. Thấy bạn trai giải thích gãy gọn, cô gái không suy nghĩ nữa. Vài ngày sau, Nghĩa quay lại lấy túi đồ rồi bỏ đi vội vã.

Tuy vậy, vào ngày 17/5, khi biết công an tìm thấy một thi thể nữ giới trên sân thượng, cô gái chủ nhà giật mình và bắt đầu xâu chuỗi các sự kiện kỳ lạ của Nghĩa. Ngay sau đó, công an vào kiểm tra căn hộ. Cô gọi điện cho Nghĩa nhưng không liên lạc được. Đến tối cùng ngày, hai người nhắn tin với nhau và Nghĩa đã thừa nhận gây ra vụ án mạng.

Từ những thông tin thu thập được, Công an Hà Nội đã có căn cứ để tin rằng, Nguyễn Đức Nghĩa chính là nghi phạm sát hại chị L.

Án tử cho kẻ gây án

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, rất nhanh chóng các điều tra viên Công an Hà Nội xác định được Nghĩa đang lẩn trốn tại Thái Nguyên. Ngay trong đêm, một tổ trinh sát lên đường. Nhận được sự phối hợp của công an tỉnh bạn, chỉ sau ít giờ, Công an Hà Nội đã khống chế, bắt gọn đối tượng Nghĩa. Ngay trên chuyến xe di lý về Hà Nội, Nghĩa đã có những lời khai ban đầu, thừa nhận sát hại chị L.

Theo lời khai của Nghĩa, gã và chị L vốn học cùng trường Đại học nên nảy sinh tình cảm yêu đương. Sau này, hai người chia tay những vẫn giữ mối quan hệ, liên lạc với nhau.

Nghĩa yêu cô gái mới, có căn nhà ở khu chung cư nọ. Vào dịp nghỉ lễ, bạn gái về quê nên Nghĩa sang căn hộ này để ở. Ngày 4/5, Nghĩa nhắn tin rủ L sang chơi. Tại đây, hai người đã có "quan hệ" với nhau.