Chuyện chưa kể phía sau những tên cầu 'độc lạ' ở Ninh Bình

Ông Nguyễn Văn Thư, nguyên Giám đốc Bảo tàng Nam Định cho biết, từ thời xa xưa, việc đặt tên cầu, tên chợ, tên làng… đều gắn với sự kiện lịch sử, văn hoá, truyện kể dân gian... hoặc mang ý nghĩa ước vọng về cuộc sống bình yên, phồn thịnh, sum vầy.

Qua tên gọi, người ta có thể hiểu một phần lịch sử, văn hoá của vùng đất đó. Những cây cầu có tên gọi “độc lạ” ở Ninh Bình đều ẩn chứa ý nghĩa vô cùng sâu sắc.

Cầu Vô Tình nằm trên QL21 (địa phận thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, Nam Định cũ - nay thuộc xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình). Theo ông Thư, đây là địa danh gắn với trận chiến đấu của quân dân nhà Trần chống lại quân Nguyên Mông lần thứ 2 (năm 1285).

Đầu xuân năm 1285, quân Nguyên Mông từ Bố Hải Khẩu (nay thuộc tỉnh Hưng Yên) phối hợp với toán du binh từ sông Hồng tiến đánh phía nam phủ Thiên Trường. Tướng Trương Long đưa quân lui xuống Trung Đông (địa điểm có 3 đồn binh thời Trần) để phối hợp với cụm chiến đấu của các tướng Trần Phạm, Bùi Khiết, Bùi Tuyết đánh giặc.

Gần đó có một cây cầu bằng ván gỗ trên đoạn quan lộ chạy từ tây sang đông. Các tướng chỉ huy cho quân phá cầu và dựng vào đó một chiếc cầu giả rồi đặt mai phục hai bên đường chờ quân giặc đến. Sau khi chiếm được thôn thứ nhất, giặc theo đường quan lộ đánh vào Trung Đông.

Ngựa của giặc phi nước đại qua cầu giả nên một số đi đầu bị ngã rơi xuống sông, quân lính đi sau hoảng loạn giẫm đạp lẫn nhau. Quân mai phục của nhà Trần chớp thời cơ nhất tề xông lên diệt giặc. Phần lớn giặc bị chết, số còn lại quay đầu chạy trốn. Từ đây, cầu có tên là Vô Tình.