Chuyện chưa biết về mối quan hệ giữa chủ tịch Tập đoàn Thuận An với cựu phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

Chiều 10-9, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Thái Hà (cựu phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội), bị cáo Lê Ô Pích (cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang) cùng 27 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An, các địa phương và đơn vị liên quan.

HĐXX tiếp tục nghe các luật sư, bị cáo trình bày quan điểm bào chữa. Cơ bản, các luật sư và bị cáo không tranh luận về tội danh và hành vi, chỉ đề nghị HĐXX xem xét mức độ hành vi, nguyên nhân, bối cảnh phạm tội cũng như trình bày các tình tiết giảm nhẹ.

Bị cáo Phạm Thái Hà (cầm mic) tại phiên tòa . Ảnh: Hoàng Huy

Luật sư bào chữa cho bị cáo Phạm Thái Hà cho rằng mức án 5-6 năm tù mà đại diện VKS đề nghị là quá nghiêm khắc.

Theo luật sư, hồ sơ vụ án cho thấy hành vi của bị cáo Hà mờ nhạt thể hiện ở việc tin nhắn giữa bị cáo Hà và ông Dương Văn Thái (nguyên bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang) cũng như tin nhắn giữa bị cáo Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An và ông Thái cho thấy bị cáo Hưng biết ông Thái từ trước đó và chủ động xin gặp ông Thái xin tham gia Dự án cầu Đồng Việt.