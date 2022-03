Chuyện buồn cười của Erik: Hát đang hăng fan hô 'bắp luộc đê'

Mới đây Erik đã trở thành ca sĩ khách mời đặc biệt trong một sự kiện âm nhạc ở Cần Thơ. Trong đêm nhạc này, Erik đã mang đế nhiều bản hit trong sự nghiệp và không thể thiếu ca khúc mới nhất - Chạy Về Khóc Với Anh.

Tuy nhiên, có "nằm mơ" Erik cũng khó thể tin màn "fanchant" mà người hâm mộ dành cho anh lại theo một cách không giống ai.