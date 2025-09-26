Chuyến bay hiệu chuẩn tiếp cận đường băng sân bay lớn nhất Việt Nam

Ghi nhận của PV VietNamNet, khoảng 6h10, vùng trời sân bay Long Thành còn mờ trong màn sương, tiếng động cơ Beechcraft KingAir 350ER vang lên và bắt đầu thực hiện những vòng bay đầu tiên trong công tác bay hiệu chuẩn.

Mỗi đường bay, mỗi lần sà xuống tiếp cận sát đường cất hạ cánh đều là dữ liệu ghi nhận, giúp bộ phận chuyên môn đánh giá độ chính xác của các thiết bị.