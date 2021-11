Chuyến bay đầu tiên thí điểm đón du khách quốc tế đến Việt Nam

Your browser does not support the audio element.

Chuyến bay chở các hành khách mang quốc tịch nước ngoài gồm Hàn Quốc, Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Áo, Séc, Thụy Sĩ, Đan Mạch, Thụy Điển, Nauy, Australia. Các hành khách đến Việt Nam với mục đích du lịch hoặc thăm thân.

Sau chuyến bay này, Vietnam Airlines sẽ tiếp tục có nhiều chuyến bay đến 5 địa điểm đã mở cửa thí điểm đón du khách quốc tế gồm Phú Quốc (Kiên Giang), Khánh Hòa, Quảng Nam, Đà Nẵng và Quảng Ninh.

Hãng đang tích cực phối hợp cùng các công ty lữ hành, cơ quan quản lý du lịch đẩy mạnh phát động khách tại những thị trường quốc tế trọng điểm như Đông Nam Á, Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga, châu Âu, Úc…đến Việt Nam du lịch, thăm thân.