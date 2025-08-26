Chuyện ấm lòng sau bão: Thoát 'biển nước' nhờ người lạ, cho cả xóm sạc pin nhờ

Mưa lớn kéo dài sáng 26/8 khiến nhiều tuyến phố Hà Nội ngập nặng, ảnh hưởng lớn đến việc di chuyển và đời sống của người dân. Giữa tình cảnh ấy, những khoảnh khắc sẻ chia, giúp đỡ nhau vượt qua ngập lụt khiến nhiều người ấm lòng.

Thoát khỏi “biển nước” nhờ người lạ

Với chị Lưu Bảo Lan (SN 1992, Hà Nội), ngày 26/8 là một ký ức khó quên. Trên quãng đường gần 10km từ công ty về nhà giờ tan tầm, chị nhận được sự giúp đỡ tận tình từ 3 người xa lạ.

Chị Lan (ngồi sau xe đạp) được người lạ giúp đỡ trong ngày Hà Nội ngập sâu

Lan kể, khoảng 17h, khi biết nhiều tuyến đường ngập sâu, chị gửi ô tô và gọi xe ôm công nghệ từ đường Duy Tân về nhà ở phường Tây Mỗ. Tuy nhiên, nhiều tài xế hủy chuyến vì cung đường quá khó đi. Khi một tài xế đồng ý nhận chở, chị mừng rỡ vô cùng.

“Bạn ấy còn gọi báo trước rằng cuốc xe này hơi gian nan, nếu tôi kiên nhẫn chờ thì bạn sẽ tới đón. Tôi đồng ý ngay vì lúc đó rất khó đặt xe.

Tuy nhiên, đi được chừng 4km thì xe chết máy giữa đoạn ngập. Chúng tôi phải xuống dắt, đẩy xe, xểnh chút là có thể lao xuống hồ. Từ đoạn đó, tôi đành tự xoay xở để về nhà”, Lan nhớ lại.

Nước ngập tới thắt lưng, trên tay ôm chồng hồ sơ giấy tờ nặng trĩu, Lan thêm phần hoảng sợ khi thấy dưới chân có cả đỉa và giun. May mắn, chị được người dân dìu qua đoạn ngập sâu.