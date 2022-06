Chuyện ấm áp sau giông bão

Bình an sau bão giông do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam thực hiện, hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) và Tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình. Tư liệu hình ảnh và những câu chuyện xoay quanh ba chủ đề: Bỗng một ngày, Điểm tựa cho con và Nâng bước tương lai.

Hai bà cháu Vy trong căn nhà cất từ tiền người mẹ quá cố của Vy gửi về



Ở chủ đề Bỗng một ngày, người xem lắng nghe tiếng nói của những đứa trẻ đột ngột mất đi người thân vì dịch bệnh. Điểm tựa cho con dẫn dắt người xem tới hành trình đồng cảm, thôi thúc tìm kiếm phương án hỗ trợ trẻ em mồ côi sau đại dịch của những trái tim người mẹ đến từ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam. Chương trình nhân văn “Mẹ đỡ đầu” ra đời và lan tỏa trong đời sống. Nâng bước tương lai là những khoảng lặng để suy ngẫm về những mong ước bình dị của các em nhỏ mồ côi.



Em Nguyễn Tường Vy (xã Thạch Tượng, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa) có mẹ đi xuất khẩu lao động ở Dubai, chủ yếu gặp mẹ qua màn hình điện thoại. Hai chú gấu bông em ôm trong tay là kỷ vật cuối cùng mẹ tặng vào hai năm trước khi về chơi nhà. “Con không ngờ đó cũng là lần cuối con được ôm mẹ, vì năm ngoái mẹ con mất ở nước ngoài do mắc COVID. Mỗi lần nhìn thấy món quà này con lại bật khóc và nhớ mẹ vô cùng”, Vy kể.



Nỗi đau mất người thân vì COVID-19 cũng đeo đuổi em Nguyễn Đức Bảo (Thủ Đức, TPHCM): “Ngày 7/8/2021, ba ra đi bất ngờ khiến cả nhà chết điếng. Hơn chục ngày sau, cuộc gọi lúc 5h sáng 22/8, họ báo mẹ em ra đi”. Mới 16 tuổi, Bảo bỗng trở thành trụ cột của gia đình. Không chỉ lo cho bản thân, Bảo còn phải quán xuyến việc nhà và chăm lo cho anh trai mắc hội chứng down. “Trước toàn là ba mẹ lo cho anh hai, nhưng giờ em phải học mọi thứ để chăm anh. Nhớ lời mẹ dặn, em thân thiết, trò chuyện với anh hai nhiều hơn”, Bảo giãi bày.



Nhiều câu chuyện rơi nước mắt được san sẻ trong Bình an sau giông bão. Vượt qua những nỗi đau ấy, các em nhỏ tìm được sự kết nối với người mẹ đỡ đầu từ chương trình do Hội Phụ nữ Việt Nam khởi xướng. Bà Trương Thị Thu Thủy, Trưởng Ban Gia đình & Xã hội (T.Ư Hội LHPN Việt Nam) chia sẻ, Hội tổ chức triển lãm Mẹ đỡ đầu-Bình an sau bão giông với mong muốn lưu lại những câu chuyện về các cặp mẹ con được gắn kết từ chương trình “Mẹ đỡ đầu”.