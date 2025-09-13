Chụp hình cưới thời đại số

Xu hướng mới trong ngày trọng đại

Chỉ cần bước vào sảnh tiệc cưới, khách mời dễ dàng bắt gặp một chiếc box nhỏ gọn, được trang trí bắt mắt với hoa tươi, đèn led, phông nền hiện đại. Trong tích tắc, sau khi khách mời tạo dáng, máy ảnh chuyên dụng và hệ thống in tự động sẽ cho ra những tấm ảnh được cắt chỉnh chỉn chu. Mỗi vị khách đều có thể mang về 1 tấm ảnh. Kỷ niệm đám cưới không chỉ gói gọn trong ký ức mà còn hiện hữu bằng hình ảnh cụ thể.

Nếu ngày xưa, ảnh đám cưới thường đóng khuôn với những dáng đứng, dáng ngồi trang trọng thì giờ đây, photo box khuyến khích sự sáng tạo và tự nhiên. Khách mời có thể tạo dáng dễ thương cùng bạn bè, gia đình; thậm chí rủ cả cô dâu, chú rể cùng vào khung hình và thỏa sức trang trí bức ảnh theo sở thích cá nhân. Chính sự thoải mái, nhanh gọn đã làm cho bầu không khí ngày cưới trở nên gần gũi, ấm cúng hơn.

Chị Quỳnh Hương (xã Hóc Môn, TPHCM) xúc động khi nhớ lại ngày cưới của mình: “Tôi cứ nghĩ đây chỉ là một hoạt động phụ, sợ ế khách. Vậy nhưng, cảnh mọi người từ trẻ nhỏ đến người lớn đều hào hứng xếp hàng chờ đến lượt chụp hình khiến vợ chồng tôi vui lắm”.

Ảnh chụp kèm lời chúc của bạn bè gửi đến cô dâu Quỳnh Hương - Ảnh do nhân vật cung cấp

Ngoài những hình ảnh được in ngay tại tiệc, cô dâu chú rể còn nhận được các dịch vụ khác như thiệp kèm lời chúc của khách mời và những video ngắn về ngày trọng đại.

“Sau khi kết thúc đám cưới, vợ chồng tôi rất bất ngờ khi nhận được những lời chúc từ bạn bè, gia đình. Khi xem lại, chúng tôi rất hạnh phúc và trân trọng…” - cô dâu Quỳnh Hương chia sẻ. Nhìn nụ cười tươi rói trên môi mọi người, chị Quỳnh Hương biết khoản đầu tư cho màn chụp ảnh này thật đáng giá.

Không riêng cô dâu Quỳnh Hương, chị Phạm Lê Thảo Vy (phường Bình Trưng, TPHCM) cũng không giấu sự hào hứng khi nhớ lại kỷ niệm đám cưới: “Tôi chọn khung ảnh cùng phong cách với thiệp cưới nên mọi thứ đồng bộ, không sợ đụng hàng. Chất lượng ảnh rất đẹp. Trước đó, tôi tình cờ nhìn thấy thông tin về dịch vụ này trên TikTok và tò mò muốn trải nghiệm để mang đến sự mới lạ cho đám cưới của mình”.

Niềm vui ấy cũng lan tỏa đến chị Đỗ Linh (phường Chánh Hưng, TPHCM). Với chị, góc chụp ảnh ngày cưới đã trở thành nơi tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc. “Thấy khách mời nhận ảnh mang về, ai cũng rạng rỡ, tôi nhẹ nhõm hơn vì bớt áp lực tiếp khách. Hơn nữa, toàn bộ ảnh còn được lưu lại như một kỷ niệm đẹp cho các vị khách đến chung vui cùng chúng tôi” - chị Linh kể.

Hình ảnh hậu trường chồng chị Quỳnh Hương cùng khách mời - Ảnh do nhân vật cung cấp

Trải nghiệm thú vị cho khách mời

Không riêng cô dâu chú rể, khách mời đến tiệc cưới đều thích thú khi được trải nghiệm mô hình mới lạ này. Mọi người có thể tự lựa chọn các đạo cụ như nơ, cài tóc ngộ nghĩnh và thỏa sức tạo dáng, thay đổi biểu cảm, chỉ sau vài giây lập tức có ngay tấm ảnh cầm tay.

“Nhắc lại đám cưới của tôi, bạn bè, đồng nghiệp đều nhớ tới góc chụp box đó” - chị Quỳnh Hương chia sẻ.

“Khách mời ai cũng vui, rất ưng bụng. Bên dịch vụ chụp có người hướng dẫn tận tình nên khách chưa chụp dạng này vẫn có thể tự tin thực hiện, kể cả các em nhỏ và khách lớn tuổi” - cô dâu Đỗ Linh tiết lộ.