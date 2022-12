Chuột rơi hũ nếp: 3 tuổi trúng sổ đổi đời giàu sang nứt vách năm 2023, không thành đại gia cũng thành tỷ phú

3 tuổi giàu có bậc nhất 2023

Tuổi Tuất

Trong 12 con giáp thì những người tuổi Tuất là con giáp hướng nội. Nhưng họ luôn là người thông minh có tầm nhìn xa trông rộng. Trong năm mới tuổi Tuất sẽ cảm thấy cuộc sống chuyển sang hướng mới khi năm Quý Mão cận kề. Được Thần Tài chiếu cố nên tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên Tuất “làm đâu thắng đó”.

Nhờ được nhận nhiều may mắn trời ban nên năm 2023, Tuất hoàn thành tốt các kế hoạch đầu tư và nhận kết quả rực rỡ hơn dự kiến ban đầu. Trong năm mới do được sao chiếu mệnh tốt nên đây là cơ hội để Tuất triển khai các kế hoạch làm ăn buôn bán, kinh doanh ắt có lãi. Tuất còn chần chừ do dự thì sẽ đánh mất lợi thế sẵn có của mình.