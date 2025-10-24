Chương trình thiếu nhi 'Những bông hoa nhỏ' trở lại trên VTV

VTV vừa công bố chương trình Những bông hoa nhỏ sẽ trở lại với một phiên bản mới là Những bông hoa nhỏ - Vườn Tween. Phiên bản mới này sẽ lên sóng VTV3 lúc 18h50 hàng ngày từ ngày 3/11, hứa hẹn trở thành không gian học – chơi – sống tích cực dành cho trẻ em từ 8–12 tuổi.

Chương trình được được tiếp nối từ chương trình Những bông hoa nhỏ huyền thoại, với mong muốn ươm mầm những hạt giống tử tế, lành mạnh, sáng tạo cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Nếu Những bông hoa nhỏ xưa gắn với những khúc ca, nhân vật hoạt hình và góc sân khấu tuổi thơ quen thuộc, thì Vườn Tween hôm nay mang diện mạo hiện đại, gần gũi nhưng vẫn giữ nguyên cảm xúc trong sáng của những “bông hoa nhỏ” năm nào.