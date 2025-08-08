Chương trình 'Dưới cờ vinh quang' được tổ chức tại Hà Nội, Huế, Thành phố Hồ Chí Minh

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), chương trình cầu truyền hình đặc biệt "Dưới cờ vinh quang" được tổ chức sẽ mang đến cho khán giả truyền hình một bản trường ca nghệ thuật hoành tráng và đầy cảm xúc. Đây là một sự kiện chính luận nghệ thuật cấp quốc gia, do Quân ủy Trung ương chỉ đạo, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì và phối hợp cùng các địa phương thực hiện.

Chương trình được xây dựng với mục tiêu khắc họa sâu sắc hình tượng người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam qua các thời kỳ, khẳng định phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ – những người luôn trung thành, dũng cảm, kiên cường và sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Chương trình "Dưới cờ vinh quang" không chỉ tôn vinh vai trò của Quân đội trong lịch sử và hiện tại, mà còn lan tỏa tình yêu Tổ quốc, tinh thần đoàn kết và truyền cảm hứng trách nhiệm cho thế hệ trẻ.