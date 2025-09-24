Chuỗi ngày bi kịch của vợ chồng trúng độc đắc hơn 60 tỷ đồng

Trước khi trở thành một trong những người đầu tiên trúng giải thưởng xổ số trực tuyến ở Anh vào năm 2005, Lara Griffiths là một giáo viên nghệ thuật biểu diễn tại trường cao đẳng tại địa phương, trong khi chồng cô - Roger làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Những ngày tháng hạnh phúc của vợ chồng nhà Griffiths trước khi trúng số. Ảnh: Metro

Chia sẻ về câu chuyện của mình, Lara cho biết: "Trước khi trúng độc đắc, vợ chồng tôi rất ít tranh cãi và luôn đồng hành cùng nhau nuôi dạy cô con gái nhỏ khi đó mới 22 tháng tuổi.

Roger có thói quen chi khoảng 2 bảng (71 nghìn đồng) mỗi tuần để mua xổ số trực tuyến vì anh ấy tin rằng một ngày nào đó may mắn sẽ mỉm cười. Nhưng khi chuyện đó xảy ra thì nó thực sự là một cú sốc".

Theo kết quả đợt quay số được tổ chức vào tháng 10/2005, vợ chồng nhà Griffiths trúng độc đắc với số tiền lên tới 1,8 triệu bảng (64 tỷ đồng).