'Chúng tôi bỏ phiếu chia tay'

Các tư vấn viên trên mạng luôn xúi người trong cuộc chia tay chồng (Ảnh minh họa: Shutterstock)

Tôi tham gia một hội nhóm chuyên về hôn nhân gia đình trên Facebook đã lâu. Ở đấy, mọi người thường lan toả câu chuyện tích cực về tình cảm vợ chồng, cha mẹ và con cái. Một số người hay đưa ra tình huống khó đỡ trong hôn nhân, nhờ cộng đồng gỡ rối.

Ngoài những ý kiến tích cực, động viên người trong cuộc nên hàn gắn, quan tâm đối phương, câu thường dùng của các "chuyên gia mạng" là: “Ở đây chúng tôi vote (bỏ phiếu) chia tay”.

Vào một ngày tâm trạng tồi tệ, tôi cũng đưa câu chuyện của mình lên nhóm nhờ gỡ rối. Tôi và chồng kết hôn 6 năm, con trai đã 4 tuổi. Từ lúc có con, tình cảm vợ chồng dần nguội lạnh. Sinh nhật, ngày lễ chồng tặng quà nhưng tôi vẫn thấy nhạt nhẽo.

Hôm đó tôi nấu cơm, dặn chồng sau khi tắm con thì bỏ đồ vào máy giặt. Chồng “ừ” nhưng lát sau ngồi bấm điện thoại, thau đồ còn nguyên. Bữa khác, tôi dặn chồng chiều về đón con, vì công ty tôi đang tiếp đoàn thanh tra. Kết quả, con trai bị bỏ quên ở nhà trẻ…

Sau những cuộc cãi vã, chồng ôm gối ra salon. Nửa đêm, tôi len lén ra coi chồng thế nào, hẳn anh ấy trằn trọc giống tôi. Ai dè chồng ngáy ngon lành, khiến tôi thất vọng quá đỗi. Sáng ra chồng hồn nhiên: “Ủa em, sáng ăn gì anh mua?”.

Tình chồng vợ lên xuống như biểu đồ hình sin, khiến tôi chán nản. Tôi mới 36 tuổi, nghĩ quãng đời dài bên nhau tới ngày bạc đầu, sao mà ngao ngán!

Hội chị em nghe chuyện liền khuyên tôi nên tạo điều kiện để chồng gần gũi, hâm nóng hôn nhân. Bên cạnh đó cũng có nhiều “chuyên gia” khẳng định chắc nịch rằng “chồng hết thương bạn rồi”, “coi chừng ổng có người khác mới hờ hững vậy”, “chọn đúng người thì phụ nữ không cần trưởng thành, lẽ nào bạn chọn sai?”, "theo dõi xem ổng có bồ không?"...

Dù đã tự nhắc mình phải tỉnh táo trước những ý kiến trái chiều, nhưng tôi không khỏi hoang mang. Từng câu từng chữ gieo rắc vào đầu tôi những suy nghĩ tiêu cực. Tôi bị ám ảnh suy nghĩ hôn nhân của mình thật sự có vấn đề.

Ý kiến "chuyên gia" trên mạng chỉ nên dùng để tham khảo (ảnh minh hoạ)

Vào một ngày tôi bị khiển trách vì sai sót trong công việc, tâm trạng vô cùng tồi tệ. Về nhà, phát hiện thằng con bị cục u khá lớn trên trán do bị bạn xô té, đang mếu máo kêu đau. Như bị rút cạn năng lượng, tôi ngồi thụp xuống, ôm đầu và nói với chồng: “Chúng ta ly hôn đi, em chịu hết nổi rồi”.

Chồng nhìn sững tôi, rồi tới ôm tôi vào lòng. Anh nói: “Em cứ chửi anh, khóc bao nhiêu cứ khóc, đừng nói ly hôn được không. Tội nghiệp con chúng ta”. Tôi khóc một trận đã đời.

Chồng nói bấy lâu cũng nhận ra hôn nhân nhạt nhẽo. Anh thường tặng quà cho tôi vui, nhưng tôi không có phản ứng gì. Mỗi lần phải ngủ salon anh rất buồn, trông tôi gọi một tiếng để anh quay về phòng, nhưng tôi đã không gọi. Sáng ra anh phải giả bộ quên vợ chồng đang bất hoà, hỏi tôi muốn ăn gì…

Tôi ngơ ngác. Thì ra không phải chồng vô tâm. Anh luôn tích cực hàn gắn với tôi, tích cực muốn hâm nóng hôn nhân nhưng vấp phải thái độ bất cần từ tôi, khiến anh nản lòng. Lúc tranh cãi anh cũng đau lòng, cũng muốn được xoa dịu, được chữa lành. Tôi và chồng đều mong muốn được hạ nhiệt khi “chiến tranh leo thang”, nhưng không ai chủ động làm hoà. Chúng tôi đã bỏ qua vô số cơ hội hàn gắn, còn làm tổn thương người bên cạnh khi chọn ngắt kết nối và hoàn toàn không thoả hiệp.

Tôi và chồng quyết định từ nay có chuyện gì cũng sẽ ngồi lại trao đổi với nhau, giải toả những gút mắc trong lòng, người này nhường nhịn người kia để sóng yên gió lặng.

Sau khi vợ chồng làm lành, tôi rời khỏi hội nhóm Facebook kia. Không phủ nhận mặt tích cực của nhóm khi đưa ra những lời khuyên bổ ích. Nhưng vào lúc nào đó khi tinh thần hoang mang yếu đuối, rất dễ bị những ý kiến tiêu cực làm mình gục ngã. Tôi nghiệm ra rằng, bất ổn của ai cũng chỉ người đó biết rõ vấn đề nằm ở đâu, và giải quyết cách nào.

Ở đời, đâu có ai rảnh lo chuyện của người ngoài. Họ chỉ tuỳ tiện buông ra những lời phán xét theo cảm xúc nhất thời ngay khi họ đọc được câu chuyện mà không quan tâm tìm hiểu sâu hơn hay để ý xem người trong cuộc hoang mang thế nào.

Ý kiến của người ngoài, dù trên mạng hay ngoài đời cũng chỉ mang tính tham khảo, không nên vội nghe theo để rồi tự gây sóng gió trong nhà.