Chung tay kiến tạo hệ sinh thái nhân lực công nghệ từ trên ghế nhà trường

Cuộc thị lập trình mở rộng từ nhiều cấp học Tại TP.HCM, với chủ đề "Trí tuệ nhân tạo cho cuộc sống", cuộc thi "AI Hackathon 2025 - Kiến tạo cuộc sống số" vừa được Sở Khoa học và Công nghệ phát động, hướng đến xây dựng một sân chơi khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) bổ ích dành cho học sinh từ cấp tiểu học đến THPT trên địa bàn thành phố. Theo Ban tổ chức, cuộc thi không chỉ là dịp để các em học sinh thể hiện khả năng tư duy sáng tạo và năng lực công nghệ, mà còn giúp hình thành ý thức về trách nhiệm cá nhân trong việc xây dựng một xã hội xanh, sạch, bền vững và giàu tính nhân văn.

Điểm mới của cuộc thi năm nay là sự đồng hành của các doanh nghiệp công nghệ và nhà sản xuất thiết bị giáo dục, mang đến cho học sinh cơ hội tiếp cận và trải nghiệm thực tế với robot ORC K2, bảng mạch YoloUno cùng các công cụ học tập tiên tiến thuộc hệ sinh thái Arduino, Micro:bit, OhStem…



Cũng trong tháng 10, cuộc thi Robothon TP. Cần Thơ năm 2025 do Sở Giáo dục Đào tạo Cần Thơ phối hợp và Báo Giáo dục và Thời đại, các đơn vị đồng hành tổ chức đã thu hút 122 học sinh 7 - 15 tuổi tham gia với các trình độ khác nhau.



Cuộc thi năm nay dành cho học sinh đam mê khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học (STEM), yêu thích lập trình và robot, đang theo học tại các trường, trung tâm trên địa bàn TP.Cần Thơ. Qua các vòng sơ tuyển, có 60 đội thi lọt vào vòng chung kết cấp Thành phố.



Ông Nguyễn Phúc Tăng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Cần Thơ cho biết, cuộc thi nhằm tạo sân chơi để học sinh khám phá, nuôi dưỡng đam mê về STEM Robotics, thể hiện năng lực bản thân và giao lưu với bạn bè trong địa bàn thành phố, sẵn sàng đáp ứng năng lực toàn cầu của công dân trong kỷ nguyên số.



Vươn tầm cuộc thi lập trình quy mô quốc tế với sự đồng hành từ doanh nghiệp



Ngoài cấp phổ thông đến trung học, các cuộc thi lập trình ngày còn được mở rộng khi dần được các trường đại học và doanh nghiệp quan tâm.



Đến với RMIT Hackathon 2025 với chủ đề “AI tạo sinh và An ninh mạng” được tổ chức đồng thời tại ba cơ sở của trường tại Melbourne (Australia), TP.HCM và Hà Nội vào ngày 20-21/10/2025, mỗi đội thi gồm 3-4 thành viên sẽ cùng nhau giải quyết các thử thách thực tiễn trong lĩnh vực bảo mật AI, phòng thủ hệ thống, ứng dụng mô hình ngôn ngữ lớn để phát hiện mối đe dọa và bảo vệ giải pháp hạ tầng đám mây.