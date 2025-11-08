Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng trong bếp, cụ bà 74 tuổi sợ hãi đến mất ngủ

Sáng 10/8/2025, lực lượng chức năng xã Poh Teck Tung, huyện Pho Thong, tỉnh Ang Thong (Thái Lan) nhận được tin báo khẩn từ một hộ dân tại địa chỉ 38/2, thôn 6, xã Bang Phlap về việc một con trăn khổng lồ xâm nhập vào nhà.

Ngay lập tức, cán bộ xã đã phối hợp cùng tình nguyện viên Pee Lek, người có nhiều kinh nghiệm trong việc bắt giữ các loài động vật nguy hiểm đến hiện trường hỗ trợ.

Bà Kaset, 74 tuổi, là chủ nhà, hiện sống một mình cùng 5 con mèo. Theo lời cụ bà, vào khoảng nửa đêm, bà nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ khu bếp.

Khi kiểm tra, bà hoảng hốt phát hiện một con trăn lớn đang trườn vào nhà, có dấu hiệu săn mồi. Nghi ngờ nó nhằm vào đàn mèo, bà lập tức tìm cách xua đuổi song con trăn nhanh chóng trườn lên xà nhà bếp và cố thủ, không chịu rời đi.