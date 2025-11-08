Chứng khoán vượt 1.600 điểm.

Kết thúc phiên giao dịch sáng 11/8, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận cột mốc mới khi VN-Index tạm dừng ở 1.600,41 điểm, tăng 15,46 điểm so với phiên trước. Đây là vùng đỉnh cao nhất trong lịch sử. Giá trị giao dịch trên HoSE vượt 24.400 tỷ đồng, dù thanh khoản không tăng đột biến so với các phiên gần đây.

Chỉ số VN30 cũng bứt phá lên 1.745 điểm, tăng hơn 16 điểm, trong khi chỉ số HNX-Index đạt 274,8 điểm. Upcom-Index sáng nay cũng tăng 0,68 điểm lên mức 109,22 điểm.

Nhóm ngân hàng trở lại vị thế dẫn dắt khi đóng góp phần lớn số điểm tăng cho VN-Index. Trong đó, VAB tăng trần lên 19.600 đồng/cp, MBB và EIB tăng lần lượt 4,4% và 2,8%, các mã VIB, ACB, BID, SHB, VCB tăng trên 1%.