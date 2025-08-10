Chứng khoán Việt Nam được nâng hạng: Đón dòng vốn lớn, giảm phụ thuộc ngân hàng

Tín hiệu tích cực, kích hoạt dòng vốn và làn sóng IPO



Ngày 8/10 (3h00 sáng theo giờ Hà Nội), tổ chức xếp hạng FTSE Russell công bố thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam đã đáp ứng toàn bộ các tiêu chí chính thức và được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp.

Đây là cột mốc quan trọng, đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ của TTCK Việt Nam, ghi nhận những nỗ lực cải cách toàn diện của toàn ngành chứng khoán thời gian qua nhằm xây dựng một thị trường minh bạch, hiện đại và hiệu quả theo các chuẩn mực quốc tế cao nhất.

Tin vui này không chỉ nâng tầm vị thế của chứng khoán Việt Nam mà còn mở ra cơ hội hút vốn lớn, đặc biệt vào nhóm cổ phiếu blue-chip của các tập đoàn lớn như Vingroup (VIC), Vinhomes (VHM), Tập đoàn Hòa Phát (HPG) hay các ngân hàng hàng đầu.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, TTCK Việt Nam đã chứng minh sức hút nội tại với thanh khoản bùng nổ. VN-Index tăng từ 1.100 điểm hồi tháng 4 lên gần 1.700 điểm (hơn 50%), với nhiều phiên giao dịch đạt giá trị 2-3 tỷ USD - lọt top cao nhất khu vực Đông Nam Á. Điều này phản ánh dòng vốn nội địa mạnh mẽ, từ nhà đầu tư cá nhân và tổ chức, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Nhiều doanh nghiệp đã tận dụng thị trường sôi động này để huy động vốn, đón đầu nâng hạng.