Kết thúc tuần giao dịch vừa qua, chỉ số VN-Index tăng 89,74 điểm, tương đương 6%, lên 1.584,95 điểm và ghi nhận mức điểm số cao kỷ lục mới.

Dự đoán về chứng khoán tuần tới, báo cáo của Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam dự đoán, giá vùng kháng cự tiếp theo mà thị trường có thể hướng tới trong tháng 8 nằm trong khoảng 1.600 - 1.650 điểm, với động lực chính đến từ lực cầu ổn định và dòng tiền vào thị trường vẫn chưa có dấu hiệu suy yếu rõ rệt.

Một yếu tố hỗ trợ quan trọng được nhấn mạnh là mặt bằng lãi suất thấp trong bối cảnh nhiều kênh đầu tư thay thế chưa đủ cạnh tranh.

Bên cạnh đó, báo cáo chỉ ra một loạt yếu tố hỗ trợ đà tăng như: rủi ro chính sách thuế đã phần nào được tháo gỡ, dự báo GDP cả năm 2025 có thể tăng trưởng 7,4%, tín dụng kỳ vọng tăng trên 17%, cùng với đó là kỳ vọng nâng hạng thị trường và dòng vốn ngoại quay trở lại mua ròng.

Chứng khoán tuần tới sẽ hướng đến 1.600 điểm.

TS Nguyễn Duy Phương, Giám đốc đầu tư chiến lược DG Capital cho rằng, sau nhịp điều chỉnh mạnh vừa qua, VN-Index hoàn toàn có khả năng bước vào một xu hướng tăng mới, có thể vượt mốc 1.600 điểm, thậm chí hướng đến 1.800 điểm.