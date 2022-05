Chứng khoán tăng điểm phiên thứ hai liên tiếp

Thị trường giằng co, nhưng nhóm tài chính, với các mã ngân hàng, chứng khoán nhìn chung vẫn khá tích cực, dù vậy đà tăng suy giảm. Nhưng đây vẫn là nhóm thanh khoản cao so với mặt bằng chung, trên nền giao dịch ảm đạm của thị trường. Giá trị giao dịch HoSE lại giảm nhẹ so với hôm qua, về dưới 13.000 tỷ đồng. Nhà đầu tư vẫn khá dè dặt trong việc quay lại thị trường, áp lực bán cũng tạm thời suy yếu.

Về cuối phiên, cổ phiếu bất động sản giảm bớt sự tiêu cực, các mã lớn như VIC, VRE, VHM, NVL giữ được tham chiếu. Một số mã BCM, DIG, HDG, DXS tăng trần. Đây là phiên tăng trần thứ 2 liên tiếp của cổ phiếu “họ” Đất Xanh, còn DXG tăng 1,9%. Đà hồi phục của 2 cổ phiếu này được nối dài, sau khi doanh nghiệp lên tiếng về tin đồn liên quan các lãnh đạo cao cấp.