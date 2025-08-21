Chứng khoán SHS thoái toàn bộ gần 1,4 triệu cổ phiếu Dược liệu Pharmedic

CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) vừa có thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ. Theo đó, ngày 15/8, công ty này đã bán thành công hơn 1,36 triệu cổ phiếu PMC của CTCP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic (tương đương 14,6% cổ phần) thông qua phương thức thỏa thuận.

Ông Nguyễn Chí Thành là người ký công bố báo cáo về giao dịch. Ông Thành hiện là Tổng Giám đốc Chứng khoán SHS và cũng là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic.

Trước đó, SHS đăng ký bán toàn bộ số cổ phần PMC nói trên trong khoảng thời gian từ ngày 15/8 tới 13/9 theo hình thức thỏa thuận nhằm cơ cấu danh mục.