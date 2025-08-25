Chứng khoán giảm mạnh phiên thứ hai liên tiếp, dòng tiền tỷ USD vẫn đổ vào

Mở cửa phiên giao dịch 25/8, áp lực bán chốt lời kéo đa số các cổ phiếu trụ cột trên thị trường chứng khoán Việt Nam giảm giá, qua đó kéo VN-Index giảm hơn 10 điểm. Sang phiên chiều, mức độ giảm mạnh hơn, có lúc VN-Index mất 35 điểm. Kết thúc phiên, chỉ số này giảm 31,44 điểm (tương đương giảm 1,91%) về 1.614,03 điểm.

Trong phiên cuối tuần trước 22/8, VN-Index đã giảm gần 43 điểm (-2,5%).

Như vậy, tổng cộng 2 phiên chỉ số chứng khoán chính của thị trường chứng khoán Việt Nam đã giảm hơn 74 điểm, tương đương mức giảm gần 4,4% sau khi tăng khoảng 50%, khoảng 550 điểm trong gần 6 tháng qua, từ mức 1.100 điểm hồi tháng 4 lên trên 1.650 điểm.

Có thể thấy, mức giảm gần 4,4% so với mức tăng 50% liên tục trong nửa năm trước đó không nhiều và chưa là tín hiệu cho một xu hướng giảm.