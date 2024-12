Chứng khoán 'gây choáng' khi bitcoin vượt ngưỡng 100.000 USD

Bitcoin vượt mốc 100.000 USD khi các nhà đầu tư đặt cược vào sự thay đổi về quy định có lợi tại Mỹ, trong khi cổ phiếu châu Á tăng mạnh sau khi các chỉ số Phố Wall đạt mức cao kỷ lục nhờ niềm tin ngày càng tăng vào việc cắt giảm lãi suất. Ghi nhận đến trưa 5/12 (giờ Việt Nam), bitcoin đạt mức 103.400 USD. Geoff Kendrick - Giám đốc nghiên cứu tài sản kỹ thuật số toàn cầu tại Standard Chartered - cho biết: "Chúng ta biết bitcoin sẽ đạt được mức này do thể chế hóa đặc biệt trong năm nay, đồng thời là dòng tiền chảy vào EFT". Ngoài ra, Geoff Kendrick ám chỉ bitcoin đạt đến mức này do các quỹ giao dịch trao đổi được chấp thuận vào đầu năm. Về thị trường vàng, giá vàng giao ngay gần như không đổi ở mức 2.647,17 USD/ounce. Giá vàng tương lai của Mỹ giảm 0,2% xuống 2.671,10 USD. Brian Lan - Giám đốc điều hành của đại lý GoldSilver Central có trụ sở tại Singapore - cho biết: "Giá vàng có thể sẽ duy trì ở mức này với xu hướng giảm ít nhất cho đến hết tháng 12". Báo cáo bảng lương vào cuối tuần sẽ tiếp nối dữ liệu lạm phát của Mỹ trong tháng 11, dự kiến ​​công bố vào tuần tới. Theo Công cụ FedWatch của CME Group, thị trường có 73,8% khả năng lãi suất sẽ giảm 25 điểm cơ bản trong tháng này và giảm 85 điểm cơ bản vào cuối năm 2025. Ngày 4/12, ông Jerome Powell - Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) - cho biết, nền kinh tế Mỹ mạnh hơn kỳ vọng của ngân hàng trung ương vào tháng 9 khi Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất. Điều này cho thấy ông ủng hộ việc giảm tốc độ cắt giảm lãi suất trong tương lai. Trong khi đó, Mary Daly - Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang San Francisco - cho biết "không có cảm giác cấp bách" trong việc cắt giảm lãi suất. Lãi suất cao hơn làm giảm sức hấp dẫn của việc nắm giữ tài sản không sinh lời. Trên thị trường chứng khoán, chỉ số S&P 500 (.SPX), Nasdaq (.IXIC) và Dow (.DJI) đều đạt mức cao kỷ lục chỉ sau một đêm. Trong hơn một tuần rưỡi qua, thị trường đã định giá gần như chắc chắn lãi suất của Mỹ được cắt giảm thêm vào năm 2025 và khả năng lãi suất được cắt giảm vào tháng 12 tăng lên khoảng 75%. Hợp đồng tương lai S&P 500 giảm nhẹ trong khi hợp đồng tương lai châu Âu giảm 0,2%. Cổ phiếu Đức (.GDAXI) tăng 4% trong một tuần và đạt mức cao kỷ lục. Chỉ số MSCI rộng nhất của cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương bên ngoài Nhật Bản (.MIAPJ0000PUS) giảm 0,2% khi việc bán ra ở Hong Kong bù đắp cho mức tăng ở Australia và Nhật Bản. Nikkei của Nhật Bản (.N225) đạt mức cao nhất trong ba tuần và tăng khoảng 0,4%. Hang Seng của Hồng Kông (.HSI) giảm khoảng 1,1%. Trên thị trường tiền tệ, đồng USD theo dõi lợi suất trái phiếu Mỹ giảm trên thị trường ngoại hối, mặc dù không nhiều. Đồng euro bị kìm hãm ở mức 1,0525 USD do bất ổn chính trị ở Pháp. Giá yên Nhật vững chắc hơn một chút ở mức 150,14 USD. Đồng tiền của Nhật Bản giảm bớt một số mức tăng gần đây, kỳ vọng về đợt tăng lãi suất vào tháng 12 tan biến sau khi giới chuyên gia nhận định các nhà hoạch định chính sách thận trọng về chính sách lãi suất. Thị trường tài chính tại Hàn Quốc nhìn chung ổn định sau nỗ lực áp đặt thiết quân luật bất thành của Tổng thống Yoon Suk Yeol vào đêm 3/12, gây ra sự biến động và khủng hoảng chính trị. Trạch Dương Theo Reuters