Chứng khoán đỏ lửa: 2,6 tỷ USD sang tay, VN-Index lao dốc mạnh

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua một phiên giảm rất mạnh hôm 22/8 với chỉ số VN-Index có lúc giảm 60 điểm trước khi chốt phiên giảm 42,53 điểm (-2,52%) xuống 1.645 điểm.

Áp lực bán chốt lời tăng vọt khiến đa số các cổ phiếu nóng giảm điểm rất mạnh. Tuy nhiên, sức cầu cũng rất lớn, qua đó kéo thanh khoản đạt gần 62,3 nghìn tỷ đồng trên sàn HoSE và khoảng 6,4 nghìn tỷ trên HNX và Upcom.

Áp lực bán gia tăng khi chỉ số VN-Index hướng tới ngưỡng 1.700 điểm và khối ngoại tạo sức ép rất lớn khi bán ròng phiên thứ 12 liên tiếp với giá trị hơn 1.500 tỷ đồng. Trong đó, có những mã bị bán rất mạnh như HPG của Tập đoàn Hòa Phát với gần 40 triệu đơn vị bị bán ròng, tương đương hơn nghìn tỷ đồng. Trong hơn 2 tuần, khối ngoại bán hơn 17.000 tỷ đồng.

Hôm 22/8, một số mã bị khối ngoại bán mạnh như SHB của Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội. Khối ngoại bán hơn 8,6 triệu cổ phiếu SHB, trong khi mua hơn 5,5 triệu đơn vị. Cổ phiếu SHB đã tăng gần gấp đôi sau 6 tuần, từ mức khoảng 11.000 đồng/cp hồi đầu tháng 7 lên trên ngưỡng 20.000 đồng/cp hôm 15/8 - đỉnh cao lịch sử.