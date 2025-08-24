Chứng khoán đã qua 'đỉnh đầu cơ'?

Nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ vị thế hiện có, đồng thời quản trị rủi ro bằng cách nâng dần ngưỡng dừng lỗ cho các khoản đầu cơ ngắn hạn. Với giao dịch T+, nên tận dụng nhịp rung lắc trong phiên để thực hiện với các mã có sẵn trong danh mục.

Chuyên gia từ Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) chỉ ra, nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ - vốn tăng nóng thời gian qua vẫn đối mặt với áp lực điều chỉnh. Tuy nhiên, thị trường cho rằng có thể xuất hiện một vài phiên hồi phục kỹ thuật trước khi bước vào giai đoạn tích lũy cuối tháng 8. Xu hướng tăng giá của nhóm này vẫn có thể tiếp diễn trong tháng 9.

Theo đó, giai đoạn “đỉnh đầu cơ” đã qua, thị trường sẽ quay lại với yếu tố định giá cơ bản và kỳ vọng kết quả kinh doanh quý III. Nhà đầu tư được khuyến nghị theo sát diễn biến, cơ cấu danh mục, giảm bớt các mã suy yếu và ưu tiên nắm giữ cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, thuộc nhóm đầu ngành.

Ông Nguyễn Việt Đức - Giám đốc Kinh doanh Số, CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS) - cho rằng, các chỉ báo kỹ thuật đang phát tín hiệu cho thấy thị trường đã đi vào vùng quá mua sau giai đoạn tăng nóng. Từ năm 2000 đến nay, chỉ báo này chỉ xuất hiện 16 lần, với xác suất dự báo đúng khoảng 80%. Điều này cho thấy thị trường đang ở giai đoạn “nóng nhất lịch sử”, song chưa hẳn đã chạm đỉnh.

Theo ông Đức, sau khi chỉ báo phát tín hiệu, VN-Index thường còn duy trì đà tăng thêm 2-3 tuần trước khi bước vào nhịp điều chỉnh. Tuy nhiên, ngay cả sau nhịp điều chỉnh, thị trường vẫn có khả năng đi lên thêm. Nhà đầu tư nên cơ cấu danh mục, giữ lại cổ phiếu mạnh đến cuối chu kỳ, đồng thời giảm bớt những mã yếu và tận dụng công cụ phái sinh hoặc chốt lời một phần để hạn chế rủi ro.

Ông Đức cho rằng, khi thị trường vào cuối sóng, lạm phát thường có xu hướng đi lên, do đó nhóm dầu khí, bán lẻ xăng dầu sẽ hưởng lợi. Bên cạnh đó, những cổ phiếu có định giá cao nhưng duy trì tăng trưởng doanh thu tốt, biên lợi nhuận gộp 18-20% cũng đáng chú ý.

Tuy nhiên, giai đoạn này, nhà đầu tư khó đạt kỳ vọng tỷ suất sinh lời cao, khi chỉ số đã tăng từ 1.000 điểm lên 1.600 - 1.700 điểm thì việc tìm những mã tăng gấp đôi trong nửa năm cũng khá khó khăn. Để đạt tỷ suất cao thì nhà đầu tư phải chấp nhận lướt sóng, chọn những mã cổ phiếu có beta (hệ số đo lường mức độ biến động của giá cổ phiếu so với chỉ số thị trường) cao hoặc đòn bẩy lớn.