Chung kết Rap Việt mùa 3: Quán quân chính thức gọi tên Double2T

VannDa - nam rapper đến từ Campuchia gây ấn tượng mạnh với bản rap Solo đậm đặc màu hiphop. Ngoài ra, anh còn kết hợp cùng Suboi mang đến ca khúc Not ok but sickerrr (Ngầu), mang giai điệu đương đại, giao thoa văn hóa của hai quốc gia.

Trải qua chặng hành trình đầu tiên trong đêm chung kết 1, top 9 đã cống hiến cho khán giả những màn trình diễn đầy ấn tượng, ghi được dấu ấn riêng.

Dù chỉ là "newbie", tiếp xúc với rap chưa lâu nhưng Pháp Kiều đã ghi dấu ấn mạnh mẽ. Các huấn luyện viên và khán giả còn ưu ái gọi Pháp Kiều là “Lil Nas X của Việt Nam”.

Trong khi đó, thí sinh nữ duy nhất tiến đến chung kết là Liu Grace cũng khẳng định được hình ảnh và màu sắc cá nhân và các bản rap như Con chim vành khuyên, Có nhiều cái khó nói,...



"Newbie" Pháp Kiều nhận được nhiều sự quan tâm.