Chung kết 'Đường lên đỉnh Olympia 2025' lập kỷ lục hơn 6,6 triệu khán giả

Theo Thời báo VTV, báo cáo từ VTV Ratings - Hệ thống chỉ số đo lường khán giả các kênh VTV của Đài THVN, chương trình chung kết "Đường lên đỉnh Olympia" năm thứ 25 - 2025 đã giữ vị trí Top 1 các chương trình thể loại Giải trí không chỉ trong ngày 26/10 mà còn trong tuần từ 20 – 26/10 và từ 01/3 – 26/10 (thời điểm có số liệu VTV Ratings)

Chương trình có tổng cộng hơn 6,63 triệu khán giả cả nước đã xem, tính đến 12h đêm 26/10. Trung bình 3,6 triệu người xem/phút, rating đạt 5.14%. Mỗi khán giả xem 72 phút (55% thời lượng của chương trình). Điều này đã cho thấy sức hấp dẫn không thay đổi của chương trình sau 25 năm lên sóng.