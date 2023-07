Trong thời gian mang thai em bé thứ 2 là Jason, Chúng Huyền Thanh đã tăng tổng cộng 22kg, chạm mốc 78,5kg khi lên bàn đẻ. Tăng cân quá nhanh khiến bà mẹ 2 con bị rạn da sau sinh. Rất nhiều phụ nữ cũng phải đối mặt với tình trạng này và cách mà Chúng Huyền Thanh dũng cảm chia sẻ khiến ai cũng đồng cảm.

Á quân trong chương trình The Face mùa đầu tiên quyết định chia sẻ những hình ảnh này là vì muốn lan tỏa thông điệp yêu thương chính mình tới các mẹ bỉm sữa khác cũng phải đối mặt với những vết rạn sau khi sinh. Cô tâm sự: "Khi em là em". Nhận được lời động viên từ mọi người, Huyền Thanh cho biết cô cũng từng có thời gian rất ngại với những vết rạn, tuy nhiên được chồng yêu thương, được mọi người quan tâm, động viên nên bà mẹ 2 con cảm thấy tự tin hơn nhiều.

Chúng Huyền Thanh lần đầu chia sẻ những vết rạn chằng chịt trên bụng sau sinh

Ông xã của Chúng Huyền Thanh là Jay Quân cũng động viên vợ: "Nhờ những vết rạn mà tụi mình có 2 nhoc to cao, khỏe mạnh đó. Thank you and love you baby".

Qua những chia sẻ trên, có thể thấy, Jay Quân là một người vô cùng tâm lý. Điều thiêng liêng nhất của một người phụ nữ là được làm mẹ và hạnh phúc hơn nữa khi có một người yêu thương và chia sẻ như thế này.