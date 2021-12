Chung Hân Đồng tiết lộ lý do ly hôn chồng bác sĩ

Ngôi sao 40 tuổi luôn im lặng khi được đề cập đến tin tức tiêu cực về chồng. Tuy nhiên, cả 2 nhiều lần xung đột, tranh cãi, Hân Đồng cũng dọn về nhà riêng của bố mẹ sống thời gian dài. Đến tháng 5/2020, nữ diễn viên thông báo hoàn tất thủ tục ly hôn.

Your browser does not support the video tag.

Thúy Ngọc