Chung cư xuống cấp, trần rơi lả tả

Sau gần 50 năm đưa vào sử dụng, nhiều tòa nhà chung cư Quang Trung (Nghệ An) đã xuống cấp nghiêm trọng, khiến cư dân nơi đây sống trong cảnh bất an, nơm nớp lo sợ.

Khu chung cư Quang Trung ﻿ (thuộc phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An) được xây dựng năm 1974 và đưa vào sử dụng từ năm 1976. Đây là món quà của Chính phủ Cộng hòa dân chủ Đức (cũ) dành tặng nhân dân Nghệ An trong những năm tái thiết đất nước sau chiến tranh. Khu chung cư bao gồm 22 tòa nhà 5 tầng (chia thành các khu A, B, C và D). Sau gần 50 năm đưa vào sử dụng, các tòa nhà ở đây đã xuống cấp nghiêm trọng. ﻿ Để đảm bảo an toàn cho người dân, cải tạo cảnh quan đô thị, tỉnh Nghệ An và các nhà đầu tư đã triển khai dự án cải tạo các tòa nhà thuộc chung cư Quang Trung.

﻿Trong khi người dân ở một số khu đã được tái định cư. Hiện vẫn còn hơn 1.000 người dân tại hơn 440 căn hộ thuộc khu C2, C3, C4, C5, C6 và D2 vẫn đang phải sống trong cảnh lo âu, thấp thỏm, “đi không được, ở không xong”. Phía ngoài hành lang, từng mảng vữa lớn trên trần bị bong tróc, trơ ra khung sắt hoen gỉ. Từng có người đi ngoài hành lang bị mảng trần rơi trúng, phải đi cấp cứu. “Có đêm chúng tôi đang ngủ, nghe một tiếng uỳnh, chạy ra thấy cả mảng bê tông trần rơi xuống đất. May chỉ rơi ở khu vực hành lang, ít người qua lại. Tại khu C4 này có người bị trần bê tông rơi trúng đầu khi đang nấu cơm, phải vào viện cấp cứu ﻿”, Bà Phan Thị Kỷ (cư dân khu C4) chia sẻ. Nhiều trụ, dầm bị nứt nẻ, không còn khả năng chống chịu với thời gian. Các căn hộ thuộc tòa chung cư nơi đây có diện tích trung bình khoảng 40m2. Để tăng diện tích sử dụng, nhiều hộ dân đã tự ý cơi nới, lắp thêm "chuồng cọp", gây mất mỹ quan đô thị và tạo thêm áp lực về sự an toàn của công trình có tuổi đời gần nửa thế kỷ này. Ngày 19/8, tại tòa nhà C4, một phần lan can tầng 4 bất ngờ gãy đổ, treo lơ lửng. May mắn không có người bị thương. Lực lượng chức năng phường Thành Vinh nhanh chóng có mặt, tháo dỡ tấm bê tông và gia cố lan can bằng một tấm tôn, khung sắt. Sự cố khiến nhiều hộ dân sinh sống tại đây lo ngại an toàn kết cấu công trình, đe dọa tính mạng cư dân và người qua lại. Người dân nơi đây đang phải sống trong cảnh lo âu, thấp thỏm. Ông Nguyễn Sỹ Diệu, Chủ tịch UBND phường Thành Vinh, cho biết sau sự cố gãy lan can trưa 19/8, phường đã rà soát, gia cố những điểm có nguy cơ bị gãy đổ, hư hỏng, đồng thời khuyến cáo người dân các biện pháp đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão. “Phường đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Nghệ An đề nghị đôn đốc chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại khu C chung cư Quang Trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng để sớm di dời người dân đến nơi ở mới, đảm bảo an toàn”, ông Diệu cho hay. Năm 2008, UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Cải tạo, xây dựng lại khu C, chung cư Quang Trung, xây dựng các tòa CT3A, CT3B để người dân các tòa C2-C6 vào ở. Đến nay, chủ đầu tư là Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 30 vẫn chưa hoàn thành 2 tòa nhà này. Trên công trường, đang thi công 1 tòa đến tầng 12, còn 1 tòa mới làm phần móng.