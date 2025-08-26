Chung cư trung tâm TPHCM hiếm dự án dưới 100 triệu đồng/m2

Giá sơ cấp căn hộ TPHCM trung bình trong nửa đầu năm nay đạt 82 triệu đồng/m2, tăng gần 30% so với cùng kỳ. Hầu hết dự án chung cư mới tại khu trung tâm TPHCM đang chào bán giá 110-120 triệu đồng/m2, rất hiếm dự án dưới 100 triệu đồng. Nguyên nhân xuất phát từ nhiều yếu tố, trong đó nguồn cung thấp, chi phí đầu vào tiếp tục leo thang, tạo thêm áp lực cho chủ đầu tư và khiến mặt bằng giá khó hạ nhiệt.

Ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt - Giám đốc bộ phận tiếp thị nhà ở CBRE Việt Nam cho biết, sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, nhiều cơ hội mới đã mở ra cho doanh nghiệp bất động sản. Đó là việc tìm kiếm quỹ đất dễ dàng hơn, hạ tầng kết nối được nâng cấp, tạo thành cú hích cộng hưởng cho thị trường.

Song song với nguồn cung khan hiếm, theo ông Kiệt, chi phí đầu vào cũng là yếu tố trực tiếp đẩy giá nhà lên cao. Cụ thể, sắp tới, nhiều địa phương sẽ ban hành bảng giá đất mới, sẽ có sự biến động lớn về mức giá được điều chỉnh. Chi phí giải phóng mặt bằng và tiền sử dụng đất chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí phát triển dự án. Giá vật liệu xây dựng, nhân công và chi phí quản lý dự án tăng do lạm phát và tỷ giá VND/USD biến động.

Ông Kiệt cho rằng, ngay cả khi TPHCM hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, mở rộng quỹ đất và tái phân bổ cơ cấu sản phẩm, giá nhà ở khu vực nội thành lẫn vùng mới sáp nhập vẫn khó hạ nhiệt. Tuy nhiên, tâm lý người mua và nhà đầu tư đã cởi mở hơn với việc chọn nhà ở Bình Dương cũ hoặc những khu vực xa trung tâm - nơi hạ tầng kết nối ngày càng được cải thiện.

Theo CBRE Việt Nam, gần 80% nguồn cung mới hiện nay đến từ khu vực ngoại thành và các tỉnh vệ tinh. Nhu cầu mua nhà (cả để ở và đầu tư) đang dịch chuyển ra vùng ven, kéo mặt bằng giá tại các khu vực này tăng nhanh. Giá căn hộ tại Bình Dương cũ tăng 14%/năm, Đồng Nai tăng 15%, Long An tăng tới 21%/năm… Điểm khác biệt của giai đoạn hiện nay là người mua yêu cầu chất lượng cao hơn về thiết kế, tiện ích và xây dựng, tạo áp lực cho chủ đầu tư và khiến giá bán tiếp tục bị đẩy lên.

CBRE Việt Nam dự báo, từ nay đến năm 2027, giá căn hộ tại TPHCM sẽ tiếp tục tăng trung bình 10%/năm, trong khi Long An cũ có thể tăng tới 19%/năm. Sự dịch chuyển này cho thấy bức tranh thị trường bất động sản không chỉ dừng lại ở phạm vi TPHCM mà đang mở rộng thành một vùng đại đô thị, nơi hạ tầng và quỹ đất sẽ định hình vị thế, còn chất lượng sản phẩm sẽ quyết định giá trị mới cho toàn thị trường.

“Trong bối cảnh này, thay vì trông chờ giá nhà giảm, vấn đề đặt ra cho các cơ quan quản lý và doanh nghiệp là làm thế nào phát triển thêm phân khúc vừa túi tiền, đồng thời tận dụng hạ tầng để tái phân bổ dân cư hợp lý. Nếu không, khoảng cách giữa giá nhà và thu nhập của người dân sẽ còn tiếp tục nới rộng”, ông Kiệt lưu ý.