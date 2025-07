Chung cư Hà Nội thiết lập mặt bằng giá mới, Tây Hồ Tây chạm ngưỡng 330 triệu đồng/m2

Tây Hồ Tây: Giá căn hộ đắt ngang biệt thự, liền kề

Theo báo cáo của CBRE Việt Nam, giá bán căn hộ sơ cấp trung bình tại Hà Nội đã chạm ngưỡng 79 triệu đồng/m2, tăng 6% so với quý trước và tới 33% so với cùng kỳ năm trước, cao nhất trong vòng ba năm qua. Nhiều dự án mới từ trung tâm đến vùng ven Hà Nội ra mắt nửa đầu năm nay cũng ghi nhận một mức giá mới, dao động 80-170 triệu đồng/m2. Khảo sát cho thấy The Matrix One giai đoạn 2 (MIK Group) giá từ 116 - 166 triệu đồng/m2; Sun Feliza Suites (Sun Group) khoảng 160 triệu đồng/m2; dự án LongBien Central của Taseco Land có giá thăm dò gần 120 triệu đồng/m2.

Trong khi đó, khu vực Tây Hồ đang nổi lên như tâm điểm dẫn dắt thị trường với mặt bằng giá căn hộ sơ cấp trung bình đã đạt 185 triệu đồng/m2 ngay từ quý I năm nay, vượt xa mức trung bình toàn thành phố. Theo Batdongsan.com.vn, giá căn hộ tại đây tăng trung bình 27%/năm trong ba năm qua, nhiều dự án liên tục "cháy hàng". Các căn penthouse, duplex hay góc tầng cao view hồ Tây đã ghi nhận giao dịch chạm ngưỡng 300 - 330 triệu đồng/m2, mức giá trước đây vốn chỉ thấy ở các dự án siêu sang tại Hoàn Kiếm hay Ba Đình.